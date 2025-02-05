Сегодня Россия находится в достаточно сложном периоде. Состояние российской экономики ухудшается, а темпы восстановления запасов, похоже, достигли своего пика. Вероятно, российская экономика или банковская система могут обвалиться по так называемому кипрскому сценарию. Как следствие, россияне в целом могут потерять 85% своих сбережений.

Такое мнение в интервью 24 Каналу озвучил генерал-майор Вооруженных сил Великобритании в отставке Чип Чепмен. Больше о проблемах россиян, при каких условиях Путин будет вынужден остановить войну и какая серьезная проблема назревает на Ближнем Востоке – читайте далее в материале.

Почему Трампу крайне необходимо встретиться с Путиным один на один

Дональд Трамп угрожает Владимиру Путину более жесткими санкциями, если диктатор откажется от предложения США о прекращении огня в Украине. Считаете ли вы, что с приходом Трампа в Белый дом все складывается не в пользу Владимира Путина?

Одна вещь, которая отличает Дональда Трампа, – это его склонность к силовым транзакциям. Сложности такого подхода, особенно сейчас, заключаются именно в том, что мы видели в его отношении к Гренландии, Канаде и Панаме. Ведь кто-то вроде Владимира Путина может воспринять это как оправдание. Мол, если вам можно угрожать и присваивать что-то, то почему нам нельзя? Итак, такой подход Трампа не является реальным способом ведения политики.

Я считаю, что нам нужно вернуться к его первым упоминаниям об Украине, когда он во второй раз баллотировался. А именно – до 23 мая, когда Трамп в своем представлении о войне не думал о победе или поражении. Он мыслил категориями того, как остановить кровопролитие.

Полное интервью с генерал-майором Чипом Чепменом: смотрите видео

Сейчас мы можем назвать это "гуманитарной остановкой войны". Свою мысль он повторил, когда был в Нотр-Даме 7 декабря 2024 года. Но, конечно, проблема в том, что прекращение огня без каких-либо переговоров или без отвода России к границам 1991 года фактически вознаграждает агрессора. Трамп думает только о "гуманитарном мире", который остановил бы убийства. Само по себе это является хорошей вещью – базовой потребностью человека в безопасности для жизни.

Думаю, средняя часть спектра, который мы рассматриваем, это назначение генерала Кита Келлога на должность специального представителя, когда он, накануне прихода Трампа к власти, сказал, что Трамп заставит Владимира Зеленского сесть за стол переговоров, иначе США остановят поддержку. В то же время Путину он скажет садиться за стол переговоров, иначе США предоставят Украине всю необходимую поддержку.

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Частично именно об этом мы сейчас и говорим. Проблема заключается в том, что мы на самом деле не знаем, что конкретно рассматривается. Мы знаем от Келлога, что "день", когда Трамп собирался закончить войну Путина, прошел, и Келлог, безусловно, сейчас рассматривает что-то вроде 100-дневного срока.

Думаю, это звучит слишком оптимистично. Но среди того, что рассматривали в контексте предложений Келлога, как части переходной команды Трампа, были и такие идеи, как создание 1200-километровой демилитаризованной зоны и обеспечение присутствия (иностранных – 24 Канал) войск любого размера.

Между Францией и Польшей шла дискуссия по этому поводу. Эммануэль Макрон предлагал отправить в Украину 5 бригад общим количеством 40 тысяч солдат, а в целом речь шла об отправке 100-тысячного контингента в Украину. Однако я не понимаю, как все это будет приемлемым для Путина. То есть, что состоятся какие-то переговоры, где вы достигаете того, чего он всегда пытался избежать, а именно войск НАТО на украинских границах.

Также часть того, что сказал Келлог, заключалась в том, что должны быть гарантии безопасности. Думаю, что бы ни произошло, это важно для Украины, потому что одной из других концепций, которую недавно использовали как советник по национальной безопасности Майкл Уолц, так и Келлог, является концепция устойчивого мира. Это будет ключевым для Украины – не только справедливый, но и устойчивый мир.

Теперь право на поддержку, которое может поступить от Украины, на самом деле для меня стало понятным после заявлений, сделанных на заседании Хельсинкской комиссии в сентябре. Это комиссия в США под председательством Джо Уилсона, республиканца из Южной Каролины, которая занимается американо-российскими отношениями. Она заявила, что когда Трамп поймет, что Путин никогда не будет вести переговоры честно, тогда он действительно осознает сущность этого человека и его режима.

Вероятнее всего, только тогда Трамп может поддержать Украину всем, что есть у США, а рычаги влияния, которые имеет Трамп, довольно значительны. Речь идет об объемах военной, гуманитарной или фискальной помощи. Его идея снижения цен на нефть, а также разрешение на удары ВСУ по нефтегазовой инфраструктуре вглубь территории России, которые Украина сейчас очень успешно осуществляет, – все это давит на Путина.



Давление на Путина растет / Getty Images

Последней частью этого плана будет усиление санкций и, возможно, использование замороженных активов на 300 миллиардов долларов. Поэтому все это выглядит довольно оптимистично в поддержке Украины. И все же, я считаю, что мы должны быть реалистами. Например, хочу добавить, что Песков (Дмитрий Песков, пресс-секретарь Путина – 24 Канал) недавно заявил, что цена на нефть не имеет значения для продолжения войны.

Мы всегда должны иметь это в виду, потому что в конечном итоге авторитарные лидеры преследуют политические цели. Путин может получить дальнейшую поддержку от Ирана, Северной Кореи или Китая. На самом деле Россия не достигла ни одной из политических целей. И одна из причин, почему, по моему мнению, Путин заявил, что хочет встретиться с глазу на глаз с Трампом, это то, что он хочет исключить субъектность президента Зеленского, Запада, ЕС, НАТО, Бухарестской девятки.

Как вы это не сформулировали бы, суть в том, что Путин видит, что потенциально мог бы сыграть на нарциссизме Трампа. Поэтому, возможно, смог бы достичь большего (в приватном общении – 24 Канал), чем он может достичь в рамках переговоров в многостороннем формате.

Когда Россия уже не сможет продолжать войну

Если Владимир Путин отклонит предложение Трампа по Украине, ожидаете ли вы большой конфронтации между ними? Считаете ли вы, что Трамп использует все необходимые средства, чтобы усилить давление на Путина?

У нас есть стратегия давления. Это то, что сейчас происходит со стороны Трампа. Я не вижу никаких оснований для максималистской позиции людей, мол, введение дополнительного вооружения (в Украину – 24 Канал) начнет Третью мировую войну.

Думаю, с уходом от власти Джо Байдена и началом правления Трампа мы наблюдаем, что благодаря очень умным атакам на нефтяную и газовую инфраструктуру России, некоторые подходы к управлению эскалацией, которых Байден всегда боялся, похоже, были изменены. Например, недавно под ударом оказался Рязанский НПЗ, который важен для введения войны, ведь 5% нефтеперерабатывающих мощностей России приходится именно него.

Поэтому, удары Украины по России являются стратегически важными, в отличие от незначительных тактических успехов россиян. Потери, которых при своих тактических достижениях испытывают россияне, являются совсем неоправданными. Выдержать это может только абсолютная автократия. И они смогут в дальнейшем это выдерживать, если только Путин и Россия не дойдут до состояния стратегического истощения.

Где-то в течение этого года может произойти так, что экономика или банковская система России обвалится, по так называемому сценарию Кипра, когда капитализируются сбережения каждого в виде акций, и люди в целом потеряют 85% своих сбережений, чтобы российская экономика удержалась на плаву. Кроме того, темпы восстановления российских запасов, похоже, достигли своего пика. Поэтому это потенциально проблемный период для России. Но, как я уже сказал, авторитарные режимы продолжают существовать.

Справка. В 2013 году Кипр пережил финансовый кризис, и для спасения банковской системы правительство вместе с международными кредиторами ввело принудительную реструктуризацию депозитов. Вкладчики двух крупнейших банков потеряли значительную часть своих средств: депозиты более 100 тысяч евро частично или полностью конвертировались в акции проблемных банков. Это помогло уменьшить долговую нагрузку страны, но нанесло значительные убытки вкладчикам.

Один из уроков, который, я усвоил от Евгения Пригожина, заключался в том, что он сказал, что России, возможно, придется жить как Северной Корее через несколько лет. Всегда есть мнение, что потенциально российский народ может выдержать еще больше боли, чтобы гарантировать, что Путин останется у власти и попытается достичь своих целей в Украине.

Три причины, по которым боевые действия могут остановиться

Считаете ли вы, что Администрация Трампа прямо сейчас дает зеленый свет украинским ударам вглубь России?

Они не запретили этого, это самое главное. Безусловно, это правильно со стороны генерала Келлога – бывшего военного, который имеет прагматичный и реалистичный подход к тому, как можно выиграть войну.

В общем боевые действия могут остановиться по нескольким причинам:

решительная военная победа, что сейчас не выглядит вероятным;

невозможность достичь военной победы, то есть тупик;

неприемлемые потери в политической, экономической и военной сфере.

Мы также должны понять, почему боевые действия сейчас не останавливаются. Причины – необходимость максимально возможной "победы", чтобы оправдать потери, которые уже понесли. Поэтому Путин будет вести "вечную войну" сейчас, пока его армия не уйдет с поля боя, как это было в 1917 году, или пока населению не надоест, или пока не произойдет дезертирство элиты.

Я не уверен, что это будет в 2025 году. Но вероятнее, что именно Путин находится в стратегической обороне, а не Украина. Хотя есть некоторые незначительные тактические достижения России, но непоколебимая поддержка Украины со стороны Европы и США продолжается. Даже если США откажутся от поддержки, думаю, что европейцы должны выйти из тени, и на это есть надежда.

Это приоритет Трампа – прийти к какой-то развязке. Если не в 2025 году, то где-то в ближайшем будущем. Дело в том, что переговоры могут быть очень сложными. Например, понадобилось 500 встреч и 2 года, чтобы дойти до перемирия в Корейской войне 1953 года.

Как Трамп может надавить на Путина во время переговоров

Считаете ли вы, что Дональд Трамп имеет достаточно рычагов влияния на Путина, чтобы заставить его пойти на серьезные уступки Украине во время переговоров?

Сама идея переговоров, как по мне, требует небольшой оговорки. Это желание Запада, но пока оно не обязательно является желанием Путина. Поэтому я думаю, что все равно должно быть больше вреда для России. Например, значительный вред на стратегическом уровне для нефте- и газоперерабатывающих заводов, прежде чем вы поставите Путина в позицию, где он начнет рассматривать возможность переговоров.

Например, Сергей Лавров сказал, что прекращение огня – это путь в никуда. Итак, вы знаете, они хотят еще что-то получить, и это что-то для достижения своих политических целей, которые заключаются в возвращении утраченных территорий и сфер влияния. Это включает Украину и возвращение к границам, что были до 1997 года в контексте расширения НАТО.

То есть Россия не пойдет на переговоры и не будет готова завершить войну, если ее экономика и армия не понесут достаточных потерь, а Путин не почувствует достаточного давления?

Это моя оценка. Частично причина заключается в том, что одним из рычагов влияния, о котором говорил Трамп, является цена на нефть. Следует попытаться убедить Саудовскую Аравию пойти на снижение цены на нефть до 45 долларов за баррель. На этой неделе я посмотрел, какой была цена барреля нефти, на данный момент это 75 долларов. Цена барреля нефти колеблется, и колебания зависит от геополитических факторов и других факторов в мире.

Так, например, сразу после нападения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года, цена барреля нефти составляла 90 долларов. Россия значительно пострадает, если баррель нефти упадет до 45 долларов. Но так же и Саудовская Аравия, которая требует определенного уровня цены за баррель нефти, чтобы обеспечить свое геоэкономическое будущее в рамках программы развития Vision 2030.

Поэтому то, что Дональд Трамп что-то говорит, не означает, что это политика. Цена барреля нефти может снизиться, и это существенный фактор. Но Путин очень успешно находит способы обойти санкции, даже если они будут усилены, что, опять же, является одним из других рычагов влияния Трампа.

Мы знаем, что существует теневой флот из 183 судов, который занимается добычей нефти по всему миру. Это, видимо, будет прекращено. Так что здесь есть рычаги влияния. Вы также можете потенциально использовать 300 миллиардов долларов замороженных активов для поддержки Украины, если "разморозите" их, но не думаю, что это произойдет в ближайшие неделю или две.

Предполагаю, что Трамп хотел бы увидеть конец войны через шесть месяцев. Итак, мы прошли путь от его заявлений об одном дне до нынешних о 6 месяцах. Я считаю, это достаточно оптимистичный временной промежуток. Я очень хочу, чтобы так и было. Но нам придется подождать, чтобы увидеть.



Трамп может надавить на Путина / Getty Images

Что должен сделать Дональд Трамп в вопросе военной поддержки Украины, чтобы заставить Путина договориться о прекращении огня на приемлемых условиях? Речь идет также о действиях администрации Трампа касательно помощи в сфере безопасности и снятии некоторых ограничений на удары по России американским оружием?

Оружие, которое очень понравится Украине, – это крылатые ракеты Tomahawk, дальность которых намного превышает диапазон всех систем, что мы видели до сих пор. Однако следует также отдать должное Украине. Я имею в виду тот факт, что ночные удары по нефтяным базам были за 800 километров. Видим развитие как ракетных, так и беспилотных технологий украинцев.

Также есть факт, что 40% оружия на поле боя сейчас производят украинцы. Однако появление американского оружия с такой дальностью и сложностью, с их способностью уклоняться от помех РЭБ и подобными вещами по сравнению с большинством видов оружия, опустошит больше объектов нефтегазовой инфраструктуры россиян.

Тогда вы можете дойти до того, что в России появится благосклонность элит, которые скажут, что трехдневная так называемая "специальная военная операция" превращается в трехлетний кошмар. Чтобы это разблокировать, нужно что-то делать.

Куда Россия может перебросить технику из Сирии

Новое сирийское правительство разорвало с Россией договор аренды военно-морской базы в Тартусе в Сирии, потому что отказало российской армии сохранить свое военное присутствие в стране. Как такой провал Путина может повлиять на позицию России во всем мире?

Падение режима Башара Асада 8 декабря совпало с тем, что Трамп был в Европе, когда он поехал на открытие собора Нотр-Дам. Тогда он (Трамп – 24 Канал) сказал, что Асад упал, поэтому нужно договориться о прекращении огня и переговорах в Украине. Вот что он сказал 8 декабря Путину. С тех пор ничего не произошло, чтобы это стало реальностью.

Ключевым моментом в Сирии для России было то, что Хаят Тахрир аш-Шам (военная повстанческая коалиция в Сирии – 24 Канал), которая сейчас является сирийской властью, ненавидела Россию, видела в ней врага №1. Вторым врагом были иранцы, они видели их попытки навязать имперский порядок на Ближнем Востоке. Итак, россияне никогда больше не должны были находиться в Сирии после 8 декабря.

В последние несколько дней сирийцы фактически позволили некоторым кораблям зайти для запуска или загрузки российской техники из Сирии. По моему мнению, техника не вернется в Россию, она пойдет в Ливию. Россия потеряла свою базу на Ближнем Востоке и должна попытаться сделать что-то, чтобы обеспечить свои линии связи в Африке, чтобы это работало ей на пользу. Россия до сих пор имеет значительный интерес в Африке, особенно в Судане и Чаде.

Однако была ли Сирия стратегической неудачей для России? Да, была. А также это стало самой значительной стратегической неудачей для Ирана с 1979 года.

Почему Трамп так сильно хочет присвоить Гренландию

Как вы оцениваете намерение Трампа взять под контроль Гренландию в связи с ее важностью для национальной безопасности США?

Одна из проблем относительно его заявления заключается в том, что оно дает Путину ощущение равноценности. Получается, что есть один лидер, который хочет нарушить устав ООН, когда он говорит о потенциальном вторжении или применении военной силы в другой стране.

В соответствии со статьей 2 устава ООН есть только два случая, когда вам разрешено идти на войну: когда это разрешено Резолюцией Совета безопасности ООН или в целях самообороны согласно статье 51. Ни одна из них не касается Гренландии. Кроме того, это совершенно неслыханно, чтобы демократии нападали на другие демократии. Это было бы впервые, если бы это сделали. Нам нужно отложить это в сторону, потому что риторика Трампа – это способ, которым он ведет бизнес, есть разница между риторикой и политикой.

Если вы переходите к теме значения Гренландии, забираете из проекции мира Герарда Меркатора и рассматриваете с Северного полюса, тогда вы видите значение Гренландии в контексте таяния арктических ледников. Итак, и торговые пути, и ракетные маршруты – все это вступает в игру в XXI веке.

Справка. Герард Меркатор был фламандским картографом XVI века. Он известен своей проекцией мира, которая получила его имя – проекция Меркатора, и которая широко использовалась для морских навигаций.

В XX веке одной из важных вещей всегда было то, что мы называем разрывом Гренландии, Исландии и Великобритании. Именно здесь требовалось значительное военно-морское присутствие, чтобы помешать российским подводным лодкам приближаться, например, во время холодной войны. Поэтому значение Гренландии усилится в XXI веке с таянием льда.

Теперь, если посмотреть также на Северный край Гренландии и перейти к Канаде, там всегда была канадская база, которая была частью системы противоракетной обороны. Итак, Гренландия, с учетом противоракетной обороны раннего предупреждения, для XXI века является жизненно важной.

Однако для этого не нужно начинать угрожать демократическому союзнику. Можно заключить соглашение о статусе сил и разместить свои войска там, где это необходимо, чтобы обеспечить как суверенную безопасность, так и коллективную.

Почему США на самом деле заинтересованы в поражении России

Трамп поручил создать над США щит для перехвата всех воздушных угроз. Действительно ли США могут это сделать?

Абсолютной безопасности не существует. Это продолжение концепции "Звездных войн" Рональда Рейгана в начале 80-х годов (стратегическая оборонная инициатива США – 24 Канал). Одной из вещей, к которым это привело, было то, что, например, россияне не справились (с противостоянием США – 24 Канал).

Однако, вероятно, сейчас мы говорим о будущей оппозиции со стороны Китая, а не россиян. Эта идея была одной из причин, которая, вероятно, привела к концу холодной войны, потому что Россия просто не могла противостоять технологически и экономически силе США. Это проблема России и сегодня, она не может сделать ничего с этим. Другое дело, если будущим противником будет Китай.

Здесь мы возвращаемся к Украине и словам Кита Келлога. Он сказал, что поражение России было бы значительным, поскольку оно сняло бы большого соперника с повестки дня, оставляя у США возможность сосредоточиться на своем основном сопернике XXI века – Китае.

Какая проблема может возникнуть 16 февраля на Ближнем Востоке

Израиль и ХАМАС заключили соглашение о прекращении огня. Ожидаете ли вы, что это перемирие продлится, например, месяцы или даже годы?

Сомневаюсь, поскольку это было трехэтапное соглашение. Первая фаза всегда самая легкая – первые 42 дня, то есть шесть недель, когда вы имеете 33 израильских заложника, освобожденных из расчета 1 к 30 для гражданского израильтянина, и 1 к 50 для израильского солдата. Я считаю, проблема начнется, когда они начнут переговоры по второму этапу, который будет на 16-й день. В этом будут серьезные препятствия.

Вижу ли я длительное прекращение огня? Нет, но будет что-то вроде войны между войнами, где Израиль всегда будет иметь идею проведения коротких операций, когда это будет необходимо для будущего сохранения их безопасности. Если будет угроза со стороны ХАМАС, то Израиль нарушит прекращение огня.

Если сейчас посмотреть на то, что израильтяне изначально указали в своей доктрине "Операция ради победы" 2020 года, это было то, что ХАМАС был армией террора, основанной на ракетах. Однако они (ХАМАС – 24 Канал) больше не полагаются на ракеты. Эти возможности были фактически сведены на нет. У них, видимо, уже нет армии.

Да, мы видели много людей, которые ходили с оружием в руках, когда были освобождены заложники, но это было больше политическим шоу, чем реальной военной мощью, поэтому надеемся на лучшее. Будем надеяться, что перемирие продлится, но ожидаем худшего.

По моему мнению, есть возможность, не обязательно для решения проблемы двух государств, а для дальнейшей нормализации ситуации на Ближнем Востоке, привлечения, например, Саудовской Аравии. Для того, чтобы это произошло, не обязательно нужна дорожная карта мира, а карта чего-то, содержащего постепенные шаги на будущее, чтобы попытаться убедиться, что прекращение огня будет продолжаться в дальнейшем.