В субботу, 27 января, на хуторе Постников и селе Стрелецком Белгородской области были обнаружены авиабомбы ФАБ-250. Власти решили эвакуировать жителей Стрелецкого. В то же время, жителей Постникова оставили на месте. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские телеграм-каналы.

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Самолеты России упустили две ФАБ-250

В селе Стрелецком, где бомбу нашли на улице Лесной, было эвакуировано около 150 человек. В результате этого инцидента никто не пострадал. Обе бомбы были обезврежены на следующий день.

Меры по вывозу взрывоопасного предмета завершены. Жертв и пострадавших нет. Разрушенных жилых, нежилых построек на территории села тоже. Жители могут возвращаться в свои дома,

– написала глава Белгородского района враждебного государства.

Инцидент с авиабомбами ФАБ-250 вызвал беспокойство среди местного населения. Российская военная авиация в очередной раз продемонстрировала свою "эффективность". Не исключено, что мы узнаем о подобных инцидентах в скором будущем.

Что нужно знать о ФАБ-250 Это советская авиабомба, что имеет фугасную боеголовку, боеприпас весит 250 кг. Использует бомбу авиация вооруженных сил России, а также некоторых стран, ранее входившие в СССР и являющиеся импортерами такого оружия. Бомбу использовали, в частности, во время множества конфликтов в Азии и Африке. С начала полномасштабного вторжения враг активно ею атакует ВСУ.

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