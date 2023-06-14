Такое мнение 24 Каналу озвучил российский оппозиционный публицист из США Андрей Пионтковский. По его мнению, частично ядерный шантаж России работает.

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Россия активизировала ядерный шантаж

Пионтковский отметил, что за последние дни россияне снова очень активно стали применять ядерный шантаж. Российские пропагандисты делают все больше заявлений, что "необходимо применить ядерное оружие против Украины, Европы и США".

Он обратил внимание, что недавно нелегитимный президент Белоруссии Александр Лукашенко обсуждал вопросы ядерного оружия с российской пропагандисткой Ольгой Скабеевой. Диктатор рассказал, как Россия перебрасывает оружие на территорию его государства.

Оппозиционер вспомнил Мюнхенскую речь Путина в феврале 2007 года. По его словам именно после этого заработал ядерный шантаж России. Тогда Украину и Грузию не приняли в НАТО, а затем Запад закрыл глаза на войну в Грузии и аннексию Крыма.

Все эти задержки оружия на каждом этапе с ATACMS и F-16, глуповатые ограничения не стрелять по России связаны с тем остаточным результатом ядерного шантажа,

– предположил публицист.

Пионтковский о ядерном шантаже: смотрите видео

Ядерные угрозы России: последние новости