О ситуации в Луганской области рассказал председатель областной военной администрации Сергей Гайдай. Он отметил, что вся территория области – под постоянными обстрелами оккупантов.

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Россияне постоянно обстреливают Луганскую область

По словам Гайдая, враг сконцентрировался на Рубежном, Северодонецке, Попасной, Горном и Кременной. Рашисты хотят совершить прорыв между Рубежным и Кременной, однако им это не удается, поэтому они стреляют по мирному населению.

Мечта россиян – взять Северодонецк в "круг". Мечта невыполнима – ВСУ работают,

– подчеркнул глава ОВА.

Он добавил, что на 21 марта, 19:20 города находятся под плотным вражеским огнем.

Россияне обстреляли в Северодонецкую городскую больницу, Попасная с утра – под "Градами", а по Горной общине работала российская авиация.