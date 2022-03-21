Про ситуацію на Луганщині розповів голова обласної військової адміністрації Сергій Гайдай. Він зазначив, що вся територія області – під постійними обстрілами окупантів.

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Росіяни постійно обстрілюють Луганську область

За словами Гайдая, ворог сконцентрувався на Рубіжному, Сєвєродонецьку, Попасній, Гірському та Кремінній. Рашисти хочуть здійснити прорив між Рубіжним та Кремінною, проте їм це не вдається, тому вони гатять по мирному населенню.

Мрія росіян – взяти Сєвєродонецьк в "коло". Мрія нездійсненна – ЗСУ працюють,

– наголосив глава ОВА.

Він додав, що станом на 21 березня, 19:20 міста перебувають під щільним ворожим вогнем.

Росіяни обстріляли в Сєвєродонецьку міську лікарню, Попасна від ранку – під "Градами", а по Гірській громаді працювала російська авіація.

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