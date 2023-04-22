Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, специалист по противовоздушной обороне Андрей Крамаров. Он пояснил, что Украине необязательно передавать самолеты F-16.

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Авиация против Крымского моста

Сегодня, 21 апреля, проходит 11 заседание в формате "Рамштайн". Главной его темой может стать передача Украине авиации, в частности F-16. Самолеты – это универсальный инструмент, позволяющий получить непосредственно преимущество в воздухе, но не только.

Например, с его помощью Украина может уничтожить Крымский мост, что сложно сделать другим оружием, которое есть в ВСУ.

Особенность ракет ATACAMS в том, что у них 5 модификаций, 4 из которых – это кассетные боеприпасы. То есть боеприпасы, рассчитанные прежде всего на уничтожение скоплений живой силы и техники врага. 1 разновидность ракеты имеет осколочную фугасную часть. Но для уничтожения Крымского моста нам лучше будут самолеты F-16,

– подчеркнул Крамаров.

Это, в частности, связано с тем, что западная авиация имеет на вооружении ракету AGM-88 HARM. Это противолокационная ракета, позволяющая задавливать ПВО противника. В случае с Крымским мостом это очень важно.

Андрей Крамаров о возможностях самолетов F-16: смотрите видео

Не F-16 единственными

Недавно появилась информация о том, что в Австралии есть больше 75 законсервированных самолетов, что по характеристикам подобны F-16.

Самолеты F-15, F-16 и F-18 – это, можно сказать, авиация одного поколения истребителей-бомбардировщиков. Они могут использовать одни и те же боеприпасы и, как правило, одновременно модернизировались,

– рассказал военный эксперт.

Он добавил, что их нужно только "расконсервировать" и передать Украине соответственно. Самолеты F-16 – это универсальный и распространённый истребитель, который могут быстро передаться. Есть опыт его локализации, размещения и создания материально-технического обеспечения, которое необходимо для обслуживания этого борта.

Для уничтожения Крымского моста авиация будет лучшим вариантом.

Чего ждать от нового "Рамштайна"