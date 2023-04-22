Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, специалист по противовоздушной обороне Андрей Крамаров. Он пояснил, что Украине необязательно передавать самолеты F-16.
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Авиация против Крымского моста
Сегодня, 21 апреля, проходит 11 заседание в формате "Рамштайн". Главной его темой может стать передача Украине авиации, в частности F-16. Самолеты – это универсальный инструмент, позволяющий получить непосредственно преимущество в воздухе, но не только.
Например, с его помощью Украина может уничтожить Крымский мост, что сложно сделать другим оружием, которое есть в ВСУ.
Особенность ракет ATACAMS в том, что у них 5 модификаций, 4 из которых – это кассетные боеприпасы. То есть боеприпасы, рассчитанные прежде всего на уничтожение скоплений живой силы и техники врага. 1 разновидность ракеты имеет осколочную фугасную часть. Но для уничтожения Крымского моста нам лучше будут самолеты F-16,
– подчеркнул Крамаров.
Это, в частности, связано с тем, что западная авиация имеет на вооружении ракету AGM-88 HARM. Это противолокационная ракета, позволяющая задавливать ПВО противника. В случае с Крымским мостом это очень важно.
Андрей Крамаров о возможностях самолетов F-16: смотрите видео
Не F-16 единственными
Недавно появилась информация о том, что в Австралии есть больше 75 законсервированных самолетов, что по характеристикам подобны F-16.
Самолеты F-15, F-16 и F-18 – это, можно сказать, авиация одного поколения истребителей-бомбардировщиков. Они могут использовать одни и те же боеприпасы и, как правило, одновременно модернизировались,
– рассказал военный эксперт.
Он добавил, что их нужно только "расконсервировать" и передать Украине соответственно. Самолеты F-16 – это универсальный и распространённый истребитель, который могут быстро передаться. Есть опыт его локализации, размещения и создания материально-технического обеспечения, которое необходимо для обслуживания этого борта.
Для уничтожения Крымского моста авиация будет лучшим вариантом.
Чего ждать от нового "Рамштайна"
- Владимир Зеленский во время брифинга с Генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом рассказал, что в ходе "Рамштайна" ждет сдвигов в вопросе передачи Украине дальнобойного оружия. Другим приоритетом является предоставление бронированной техники и снарядов для тяжелой артиллерии.
- Секретарь СНБО Алексей Данилов, в свою очередь, заявил, что для Украины очень важные самолеты F-16, без которых будет "трудно победить в войне".
- Главными вопросами на 11 "Рамштайне" будет передача ПВО, боеприпасов и средств поддержки, о чем сообщил глава Пентагона Ллойд Остин.