В Министерстве внутренних дел Украины сообщили о ситуации с атаками российских захватчиков на Донецкую области в течение суток 13 апреля.

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Россияне обстреляли Донецкую область

Российские захватчики обстреляли 15 населенных пунктов Донецкой области: Мариуполь, Авдеевку, Марьинку, Красногоровку, Великую Новоселку, Очеретино, Черкасское, Новоселовку-3, Берестовое, Сокол, Комар, Богатырь, Новомихайловку, Новобахмутовку, Долину.

В результате ударов повреждены минимум 34 гражданских объекта:

жилые дома,

сельскохозяйственная и железнодорожная инфраструктура,

газопровод.

Ранения получили 11 мирных жителей.

Российские оккупанты беспощадно обстреляли Донецкую область / Фото Нацполиции

Вооружение, из которого обстреливал враг

Оккупанты обстреливали мирное население из

авиации,

ракетных установок,

реактивных систем залпового огня "Град",

танков,

тяжелой артиллерии.

Кроме того, утром 14 апреля войска России нанесли три авиаудара по поселку Великая Новоселка. К сожалению, есть раненые.

Полиция Донецкой области открыла уголовные производства по статьям о нарушении законов и обычаев войны и посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

Захватчики нанесли удары по 15 населенным пунктам / Фото Нацполиции

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