В Министерстве внутренних дел Украины сообщили о ситуации с атаками российских захватчиков на Донецкую области в течение суток 13 апреля.

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Россияне обстреляли Донецкую область

Российские захватчики обстреляли 15 населенных пунктов Донецкой области: Мариуполь, Авдеевку, Марьинку, Красногоровку, Великую Новоселку, Очеретино, Черкасское, Новоселовку-3, Берестовое, Сокол, Комар, Богатырь, Новомихайловку, Новобахмутовку, Долину.

В результате ударов повреждены минимум 34 гражданских объекта:

  • жилые дома,
  • сельскохозяйственная и железнодорожная инфраструктура,
  • газопровод.

Ранения получили 11 мирных жителей.

Российские оккупанты беспощадно обстреляли Донецкую область / Фото Нацполиции

Вооружение, из которого обстреливал враг

Оккупанты обстреливали мирное население из

  • авиации,
  • ракетных установок,
  • реактивных систем залпового огня "Град",
  • танков,
  • тяжелой артиллерии.

Кроме того, утром 14 апреля войска России нанесли три авиаудара по поселку Великая Новоселка. К сожалению, есть раненые.

Полиция Донецкой области открыла уголовные производства по статьям о нарушении законов и обычаев войны и посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

Захватчики нанесли удары по 15 населенным пунктам / Фото Нацполиции

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