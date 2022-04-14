У Міністерстві внутрішніх справ України повідомили про ситуацію з атаками російських загарбників на Донецьку області протягом доби 13 квітня.

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Росіяни обстріляли Донеччину

Російські загарбники обстріляли 15 населених пунктів Донецької області: Маріуполь, Авдіївку, Мар'їнку, Красногорівка, Велику Новосілку, Очеретине, Черкаське, Новоселівку-3, Берестове, Сокіл, Комар, Богатир, Новомихайлівку, Новобахмутівку, Долину.

Внаслідок ударів пошкоджені щонайменше 34 цивільні об'єкти:

житлові будинки,

сільськогосподарська та залізнична інфраструктура,

газопровід.

Поранення отримали 11 мирних жителів.



Російські окупанти нещадно обстріляли Донеччину​ / Фото Нацполіції

Озброєння, з якого гатив ворог

Окупанти обстрілювали мирне населення з

авіації,

ракетних установок,

реактивних систем залпового вогню "Град",

танків,

важкої артилерії.

Крім того, вранці 14 квітня війська Росії завдали три авіаударів по селищу Велика Новосілка. На жаль, є поранені.

Поліція Донецької області відкрила кримінальні провадження за статтями про порушення законів і звичаїв війни та посягання на територіальну цілісність і недоторканість України.



Загарбники завдали ударів по 15 населених пунктах / Фото Нацполіції

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