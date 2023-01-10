Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан. По его словам, количество опрокидываемой авиации из России в Беларусь действительно вызывает беспокойство.
Интересно Россияне могут активизироваться на трех направлениях, – военный обозреватель
Какая угроза от авиации
Роман Свитан отметил, что такие действия россиян для украинцев действительно опасны.
По его словам, авиация может нести ракеты, которые потом россияне будут выпускать по украинцам. Вероятнее всего, что для атак будут использоваться основные ракеты типа Х-59, Х-31П.
"Именно такие ракеты идут до 300 километров по некоторым позициям", – объяснил Свитан.
Он заметил, что именно этим и опасно перемещение россиян.
Реакция Украины
Впрочем, военный эксперт успокоил, что за движением вражеской авиации будут следить украинские силы ПВО и сбивать ракеты. Вдобавок будет делаться все возможное, чтобы зафиксировать в небе над Беларусью носители как доказательство.
"Перекидка авиации – это довольно опасный ход", – прокомментировал Свитан.
Он подчеркнул, что хоть и запуски ракет происходят с территории Беларуси, впрочем, основные решения по России.
"Лукашенко может не дать пройти или хотя бы препятствовать движению российской техники по земле, но работе россиян с воздуха он уже не сможет помешать", – заметил военный эксперт.
Совсем иная ситуация с опрокидыванием сухопутной техники россиян на страну-союзницу в войне с Украиной.
Роман Свитан об угрозе от российской авиации в Беларуси: смотрите видео
Чем опасны сухопутные войска
Роман Свитан рассказал, что российские сухопутные войска и их движения вдоль границы – это провокация.
По его словам, батальонные тактические группы российских военных дислоцируются в белорусском городе Витебске относительно далеко до Украины. Впрочем, там сосредоточена разветвленная сеть приема личного состава и его дальнейшая подготовка.
Однако беспокойство это не вызывает, поскольку техника у врага действительно устарела.
Состав Белорусов — это части с нетрудоспособной техникой, которая еще будет поднята с мест хранения,
– заметил военный эксперт.
Он рассказал, что россияне нередко опрокидывают в Беларусь не расконсервированную технику, где уже белорусские мастера доводят ее до определенного уровня боевого положения. Потом эта техника все-таки отправляется на украинский Донбасс.
Наступление из Беларуси: главное
- Украинские военные в Киевской и Черниговской областях находятся в полной боевой готовности. Сейчас ситуация на границе контролируемая, а ВСУ готовы к любому развитию событий.
- Накануне представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко рассказал, что пограничники не фиксируют перемещение техники и полеты тяжелой авиации рядом с границей Беларуси. Он отметил, что сообщениями о наращивании войск российские оккупанты пытаются нагнетать ситуацию.
- ГУР предположила, что зимой 2023 Россия планирует провести повторное наступление на разных участках фронта. Однако для этого требуется много ресурса, личного состава и техники, которые оккупанты сейчас не в состоянии накопить.