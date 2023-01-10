Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан. По его словам, количество опрокидываемой авиации из России в Беларусь действительно вызывает беспокойство.

Интересно Россияне могут активизироваться на трех направлениях, – военный обозреватель

Какая угроза от авиации

Роман Свитан отметил, что такие действия россиян для украинцев действительно опасны.

Это действительная угроза,

– заметил он.

По его словам, авиация может нести ракеты, которые потом россияне будут выпускать по украинцам. Вероятнее всего, что для атак будут использоваться основные ракеты типа Х-59, Х-31П.

"Именно такие ракеты идут до 300 километров по некоторым позициям", – объяснил Свитан.

Он заметил, что именно этим и опасно перемещение россиян.

Реакция Украины

Впрочем, военный эксперт успокоил, что за движением вражеской авиации будут следить украинские силы ПВО и сбивать ракеты. Вдобавок будет делаться все возможное, чтобы зафиксировать в небе над Беларусью носители как доказательство.

"Перекидка авиации – это довольно опасный ход", – прокомментировал Свитан.

Он подчеркнул, что хоть и запуски ракет происходят с территории Беларуси, впрочем, основные решения по России.

"Лукашенко может не дать пройти или хотя бы препятствовать движению российской техники по земле, но работе россиян с воздуха он уже не сможет помешать", – заметил военный эксперт.

Совсем иная ситуация с опрокидыванием сухопутной техники россиян на страну-союзницу в войне с Украиной.

Роман Свитан об угрозе от российской авиации в Беларуси: смотрите видео

Чем опасны сухопутные войска

Роман Свитан рассказал, что российские сухопутные войска и их движения вдоль границы – это провокация.

По его словам, батальонные тактические группы российских военных дислоцируются в белорусском городе Витебске относительно далеко до Украины. Впрочем, там сосредоточена разветвленная сеть приема личного состава и его дальнейшая подготовка.

Однако беспокойство это не вызывает, поскольку техника у врага действительно устарела.

Состав Белорусов — это части с нетрудоспособной техникой, которая еще будет поднята с мест хранения,

– заметил военный эксперт.

Он рассказал, что россияне нередко опрокидывают в Беларусь не расконсервированную технику, где уже белорусские мастера доводят ее до определенного уровня боевого положения. Потом эта техника все-таки отправляется на украинский Донбасс.

Наступление из Беларуси: главное