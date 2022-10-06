Авиация Сил обороны нанесла 11 ударов по врагу
Так, украинская авиация в 225 сутки противостояния с российскими оккупантами нанесла 11 ударов. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.
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В Генштабе рассказали, что удалось уничтожить:
- один опорный пункт;
- 5 районов сосредоточения вооружения и военной техники;
- 5 зенитных ракетных комплексов.
Кроме того, украинские подразделения противовоздушной обороны сбили 5 БПЛА врага, среди которых два Shahed-136 и один Mohajer-6.
В то же время ракетные войска и артиллерия за текущие сутки поразили:
- 19 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники;
- 2 склада боеприпасов;
- 6 средств артиллерии.
Россияне также обстреливают позиции ВСУ
Оккупанты обстреливают наши позиции вдоль линии столкновения, осуществляют инженерное оборудование обороны по отдельным направлениям и ведут воздушную разведку. Они не прекращают наносить удары по гражданской инфраструктуре и мирным жилым кварталам.
Так, в эти сутки оккупанты нанесли 6 ракетных и 7 авиационных ударов, и совершили более 23 обстрелов с РСЗО. От вражеских ударов пострадали объекты и гражданское население более 25 населенных пунктов.
Среди них – Запорожье. 6 октября российские военные нанесли ракетный удар по Запорожью. В результате атаки в городе вспыхнули дома. Многие остались без жилья, есть и жертвы.
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