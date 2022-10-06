Авіація Сил оборони завдала 11 ударів по ворогу

Так, українська авіація у 225 добу протистояння з російськими окупантами завдала 11 ударів. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних Сил України. Головне Ракетний обстріл Запоріжжя, ранкова атака Хмельниччини: головне за 225 день війни У Генштабі розповіли, що вдалося знищити: один опорний пункт;

5 районів зосередження озброєння та військової техніки;

5 зенітних ракетних комплексів. Крім того, українські підрозділи протиповітряної оборони збили 5 БпЛА ворога, серед яких два Shahed-136 та один Mohajer-6.

Натомість ракетні війська і артилерія за поточну добу уразили: 19 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки;

2 склади боєприпасів;

6 засобів артилерії.

Росіяни також обстрілюють позиції ЗСУ

Окупанти обстрілюють наші позиції вздовж лінії зіткнення, здійснюють інженерне обладнання оборони на окремих напрямках та ведуть повітряну розвідку. Вони не припиняють завдавати ударів по цивільній інфраструктурі та мирних житлових кварталах.