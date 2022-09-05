Об этом в эфире 24 канала сказал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник запаса ВСУ Роман Свитан. Он сравнил нынешнее состояние нашей авиации, которое позволяет выполнять эти задачи, с ситуацией на 24 февраля.
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По его словам, конечно, наша авиация потеряла несколько самолетов в течение первых нескольких месяцев полномасштабной войны с россией.
Это происходило до тех пор, пока мы не разворачивали противовоздушную оборону и получали дополнительные системы ПВО от наших партнеров. А также тогда мы еще ожидали запчасти к нашим самолетам.
Какая ситуация сейчас
После того, как Северная Македония передала Украине четыре штурмовых самолета Су-25 и ожидают передачи более десятка истребители МиГ-29 из Словакии, можно говорить о том, что сейчас авиация Украины практически возобновилась до того уровня, какой была до начала большой войны 24 февраля .
Вместе с тем те самолеты и запчасти, которые нам передают, они уже работают с вооружением НАТО, подчеркнул эксперт.
Роман Свитан об украинской авиации: смотрите видео
Украине могут добраться МиГ-29
- Еще в начале июля премьер-министр Словакии Эдуард Гегер предположил, что страна может передать Украину свои истребители МиГ-29 и танки советского производства, но отказался раскрывать подробности этих дискуссий.
- Затем Словакия подписала соглашение, согласно которому страны-члены НАТО Чехия и Польша будут охранять небо, поскольку Братислава выводит из эксплуатации свои советские МиГ-29, что потенциально позволяет их передачу Украине.
- Словакия уже передала Украине систему ПВО С-300, военные вертолеты серии Ми, самоходные гаубицы и реактивные системы залпового огня "Град". На прошлой неделе она заявила, что пришлет 30 гусеничных боевых машин пехоты.