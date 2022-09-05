Про це в ефірі 24 каналу сказав військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник запасу ЗСУ Роман Світан. Він порівняв нинішній стан нашої авіації, який дозволяє виконувати ці завдання, із ситуацією на 24 лютого.
Увага Наша авіація ходить по російських головах, – військовий експерт про ситуацію на Правобережжі
За його словами, звісно, наша авіація втратила певну кількість літаків протягом перших кількох місяців повномасштабної війни з росією.
Це відбувалось до того моменту, поки ми розгортали протиповітряну оборону та отримували додаткові системи ППО від наших партнерів. А також, тоді ми ще очікували на запчастини до наших літаків.
Яка ситуація зараз
Після того, як Північна Македонія передала Україні чотири штурмові літаки Су-25 та очікують на передачу понад десятка винищувачі МіГ-29 зі Словаччини, можна говорити про те, що зараз авіація України практично відновилась до того рівня, якою була до початку великої війни 24 лютого.
Разом з тим, ті літаки та запчастини, які нам передають, вони вже працюють з озброєнням НАТО, наголосив ескперт.
Роман Світан про українську авіацію: дивіться відео
Україні можуть дістатися МіГ-29
- Ще на початку липня прем'єр-міністр Словаччини Едуард Гегер припустив, що країна може передати Україні свої винищувачі МіГ-29 і танки радянського виробництва, але відмовився розкривати подробиці цих дискусій.
- Потім Словаччина підписала угоду, згідно з якою країни-члени НАТО Чехія та Польща охоронятимуть її небо, оскільки Братислава виводить з експлуатації свої радянські МіГ-29, що потенційно дозволяє їх передачу Україні.
- Словаччина вже передала Україні систему ППО С-300, військові вертольоти серії Мі, самохідні гаубиці та реактивні системи залпового вогню "Град". Минулого тижня вона заявила, що надішле 30 гусеничних бойових машин піхоти.