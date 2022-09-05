Про це в ефірі 24 каналу сказав військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник запасу ЗСУ Роман Світан. Він порівняв нинішній стан нашої авіації, який дозволяє виконувати ці завдання, із ситуацією на 24 лютого.

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За його словами, звісно, наша авіація втратила певну кількість літаків протягом перших кількох місяців повномасштабної війни з росією.

Це відбувалось до того моменту, поки ми розгортали протиповітряну оборону та отримували додаткові системи ППО від наших партнерів. А також, тоді ми ще очікували на запчастини до наших літаків.

Яка ситуація зараз

Після того, як Північна Македонія передала Україні чотири штурмові літаки Су-25 та очікують на передачу понад десятка винищувачі МіГ-29 зі Словаччини, можна говорити про те, що зараз авіація України практично відновилась до того рівня, якою була до початку великої війни 24 лютого.

Разом з тим, ті літаки та запчастини, які нам передають, вони вже працюють з озброєнням НАТО, наголосив ескперт.

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