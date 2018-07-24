Авиация Операции Объединенных сил готова ответить на угрозу с моря: видео

Авиация Операции Объединенных сил готова дать адекватный ответ на угрозу с моря. В Объединенных силах знают об угрожающих направлениях, на которые спланированы определенные силы и средства.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.

В ведомстве отметили, что в Объединенных силах постоянно проводят мероприятия по подготовке всех составляющих сектора безопасности и обороны, осуществляют проверки боевой готовности всех элементов оперативного построения.

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"Очередная проверка авиации Объединенных сил, которая предназначена к действиям в Приморском направлении, показала, что время реагирования и отличная оценка за точность отработки по морской цели свидетельствуют о готовности адекватного ответа на угрозу с моря", – говорится в сообщении Минобороны.

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К слову, 23 июля стало известно, что в Одесский порт с визитом зашли корабли постоянной военно-морской группы НАТО №2 (SNMG2) и постоянной противоминной военно-морской группы НАТО №2 (SNMCMG2).