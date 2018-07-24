Авіація Операції Об'єднаних сил готова відповісти на загрозу з моря: відео

Авіація Операції Об'єднаних сил готова дати адекватну відповідь на загрозу з моря. В Об’єднаних силах знають про загрозливі напрямки, на які сплановані визначені сили і засоби.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони.

У відомстві зазначили, що в Об’єднаних силах постійно проводять заходи з підготовки всіх складових сектору безпеки та оборони, здійснюють перевірки бойової готовності всіх елементів оперативної побудови.

Читайте також: Порошенко назвав потужну зброю, яку незабаром отримають ЗСУ

"Чергова перевірка авіації Об’єднаних сил, яка призначена до дій на Приморському напрямку, показала, що час реагування та відмінна оцінка за точність відпрацювання по морській цілі засвідчує готовність адекватної відповіді на загрозу з моря", – мовиться у повідомленні Міноборони.

м

До слова, 23 липня стало відомо, що в Одеський порт з візитом зайшли кораблі постійної військово-морської групи НАТО №2 (SNMG2) і постійної протимінної військово-морської групи НАТО №2 (SNMCMG2).