Порошенко назвав потужну зброю, яку незабаром отримають ЗСУ

Збройні сили України найближчим часом отримають реактивні піхотні вогнемети РПВ-16, серійне виробництво яких розпочав "Укроборонпром".

Про це повідомив Президент України Петро Порошенко у своєму Twitter.

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За його словами, ця зброя значно посилить військову міцність українських Збройних Сил.

В Україні розпочалось серійне виробництво реактивних піхотних вогнеметів РПВ-16 – високопотужна зброя, яку Укроборонпром виготовляє для ЗСУ. Вже найближчий часом вогнемет буде поставлений до армії, що значно посилить військову міць наших підрозділів,

– наголосив глава держави.

Зазначимо, РПВ-16 – термобарична зброя, яка розроблена та виробляється для української армії за державним оборонним замовленням. Реактивний піхотний вогнемет оснащений реактивною гранатою із спеціальною термобаричною сумішшю. Термобарична зброя знищує противника завдяки створенню під час вибуху високотемпературного імпульсу, який супроводжується різким перепадом тиску.

В Україні розпочалось серійне виробництво реактивних піхотних вогнеметів РПВ-16 – високопотужна зброя, яку @ukroboronprom виготовляє для ЗСУ.



Вже найближчий часом вогнемет буде поставлений до армії, що значно посилить військову міць наших підрозділів.#НоваАрмія pic.twitter.com/jmM8biQJgm — Петро Порошенко (@poroshenko) 23 июля 2018 г.

Нагадаємо, 21 липня стало відомо, що державний науково-дослідний інститут хімічних продуктів, що входить до складу "Укроборонпром", налагодив виробництво реактивних піхотних вогнеметів РПВ-16.