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Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Порошенко назвал мощное оружие, которую вскоре получат ВСУ

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ВСУ вскоре получат реактивные пехотные огнеметы
ВСУ вскоре получат реактивные пехотные огнеметы / Фото из открытых источников

Вооруженные силы Украины в ближайшее время получат реактивные пехотные огнеметы РПО-16, серийное производство которых начал "Укроборонпром".

Об этом сообщил Президент Украины Петр Порошенко в своем Twitter.

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По его словам, это оружие значительно усилит военную прочность украинских Вооруженных Сил.

В Украине началось серийное производство реактивных пехотных огнеметов РПО-16 – высокомощное оружие, которое Укроборонпром производит для ВСУ. Уже ближайшее время огнемет будет поставлен к армии, что значительно усилит военную мощь наших подразделений,
– подчеркнул глава государства.

Отметим, РПВ-16 – термобарическое оружие, которое разработано и производится для украинской армии по государственному оборонному заказу. Реактивный пехотный огнемет оснащен реактивной гранатой со специальной термобарической смесью. Термобарическое оружие уничтожает противника благодаря созданию во время взрыва высокотемпературного импульса, который сопровождается резким перепадом давления.

Напомним, 21 июля стало известно, что государственный научно-исследовательский институт химических продуктов, который входит в состав "Укроборонпрома", наладил производство реактивных пехотных огнеметов РПО-16.

Теги: Новости Украины Вооруженные Силы Украины Оружие Петр Порошенко
Источник: 24 Канал
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