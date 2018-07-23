Порошенко назвал мощное оружие, которую вскоре получат ВСУ

Вооруженные силы Украины в ближайшее время получат реактивные пехотные огнеметы РПО-16, серийное производство которых начал "Укроборонпром".

Об этом сообщил Президент Украины Петр Порошенко в своем Twitter.

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По его словам, это оружие значительно усилит военную прочность украинских Вооруженных Сил.

В Украине началось серийное производство реактивных пехотных огнеметов РПО-16 – высокомощное оружие, которое Укроборонпром производит для ВСУ. Уже ближайшее время огнемет будет поставлен к армии, что значительно усилит военную мощь наших подразделений,

– подчеркнул глава государства.

Отметим, РПВ-16 – термобарическое оружие, которое разработано и производится для украинской армии по государственному оборонному заказу. Реактивный пехотный огнемет оснащен реактивной гранатой со специальной термобарической смесью. Термобарическое оружие уничтожает противника благодаря созданию во время взрыва высокотемпературного импульса, который сопровождается резким перепадом давления.

В Україні розпочалось серійне виробництво реактивних піхотних вогнеметів РПВ-16 – високопотужна зброя, яку @ukroboronprom виготовляє для ЗСУ.



Вже найближчий часом вогнемет буде поставлений до армії, що значно посилить військову міць наших підрозділів.#НоваАрмія pic.twitter.com/jmM8biQJgm — Петро Порошенко (@poroshenko) 23 июля 2018 г.

Напомним, 21 июля стало известно, что государственный научно-исследовательский институт химических продуктов, который входит в состав "Укроборонпрома", наладил производство реактивных пехотных огнеметов РПО-16.