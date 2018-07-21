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В Украине начали серийное производство новых реактивных огнеметов

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В Украине теперь производят реактивные пехотные огнеметы
В Украине теперь производят реактивные пехотные огнеметы / Пресс-служба "Укроборонпрома"

Государственный научно-исследовательский институт химических продуктов, что входит в состав "Укроборонпрома", наладил производство реактивных пехотных огнеметов РПО-16. Оружие оснащено реактивной гранатой со специальной термобарической смесью.

Об этом информирует пресс-служба "Укроборонпрома".

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Отмечается, что РПВ-16 – термобарическое оружие, которое разработано и производится для украинского войска по государственному оборонному заказу.

Термобарическое оружие уничтожает противника благодаря созданию во время взрыва высокотемпературного импульса, который сопровождается резким перепадом давления. Оно также называется боеприпасами объемного взрыва.

При этом фугасное действие 93-миллиметрового выстрела РПО-16 эквивалентно артиллерийскому снаряду большого калибра. Поэтому это переносное оружие способно уничтожать живую силу противника даже за мощными укрытиями, а также легкобронированную технику, на расстоянии около одного километра.

Известно, что огнемет уже удачно прошел приемо-сдаточные испытания и в ближайшее время усилит военные подразделения.

зброя вогнемет

"Укроборонпром" начал серийное производство огнеметов РПО-16

Ранее секретарь СНБО Украины Александр Турчинов высоко оценил возможности реактивного пехотного огнемета.

Создание и серийный выпуск РПВ-16 стали возможными прежде всего благодаря кооперации ГНИИ химических продуктов, завода "Импульс" и ГАХК "Артем".

Теги: Новости политики Новости Украины Вооруженные Силы Украины Оружие Укроборонпром
Источник: 24 канал
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