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В Україні розпочали серійне виробництво нових реактивних вогнеметів

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В Україні тепер виробляють реактивні піхотні вогнемети
В Україні тепер виробляють реактивні піхотні вогнемети / прес-служба "Укроборонпрому"

Державний науково-дослідний інститут хімічних продуктів, що входить до складу "Укроборонпром", налагодив виробництво реактивних піхотних вогнеметів РПВ-16. Ця зброя оснащена реактивною гранатою зі спеціальною термобаричною сумішшю.

Про це інформує прес-служба "Укроборонпрому".

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Зазначається, що РПВ-16 – термобарична зброя, яка розроблена та виробляється для українського війська за державним оборонним замовленням.

Термобарична зброя знищує противника завдяки створенню під час вибуху високотемпературного імпульсу, який супроводжується різким перепадом тиску. Вона також називається боєприпасами об'ємного вибуху.

При цьому фугасна дія 93-міліметрового пострілу РПВ-16 еквівалентна артилерійському снаряду великого калібру. Тому ця переносна зброя здатна знищувати живу силу противника навіть за потужними укриттями, а також легкоброньовану техніку, на відстані близько одного кілометра.

Відомо, що вогнемет вже вдало пройшов приймально-здавальні випробування та найближчий часом посилить військові підрозділи.

зброя вогнемет
"Укроборонпром" розпочав серійне виробництво вогнеметів РПВ-16

Раніше Секретар РНБО України Олександр Турчинов високо оцінив можливості реактивного піхотного вогнемета.

Створення та серійний випуск РПВ-16 стали можливими, насамперед, завдяки кооперації ДНДІ хімічних продуктів, заводу "Імпульс" та ДАХК "Артем".

Теги: Новини України Новини політики Укроборонпром Зброя Збройні Сили України
Джерело: 24 канал
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