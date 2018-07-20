Сухопутні війська ЗСУ показали техніку, яка буде на параді у День Незалежності

Цьогоріч у параді військ до Дня Незалежності України буде представлено понад 200 одиниць військової техніки. Сухопутні війська Збройних Сил України повідомляють, що наразі відбувається підготовка озброєння, техніки та парадних розрахунків.

Про це повідомляє прес-служба Міноборони України.

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Всі заходи з підготовки до параду відбуваються за графіком та знаходяться на постійному контролі. Усі залучені військовослужбовці докладають чимало зусиль, щоб парад до Дня Незалежності України відбувся на гідному рівні,

– зауважив Командувач Сухопутних військ Збройних Сил України генерал-полковник Сергій Попко

Військовий парад відбудеться 24 серпня у Києві на вулиці Хрещатик та майдані Незалежності.



Цього року у параді військ буде представлено понад 200 одиниць військової техніки



Військова техніка, яка буде на параді у День Незалежності



Наразі відбувається підготовка озброєння, техніки та парадних розрахунків