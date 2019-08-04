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      Авиация ВСУ провела военные учения над Черным морем: фото и видео

      529 Читати новину українською
      Военные учения морской авиации ВСУ
      Военные учения морской авиации ВСУ / Armyinform.com.ua

      Морская авиация ВСУ провела недельные летно-тактические учения над черным морем, во время которых отработала различные сценарии применения подразделений морской авиабригады при обеспечении действий войск ВМС.

      Для военных учений использовали вертолеты Ми-14 и Ка-27, а также самолеты Ан-26, сообщает Armyinform.

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      Первое задание выполнили подразделения батальона связи и радиотехнического обеспечения. Они вышли в район развертывания по сигналу "Тревога" и подготовили внебазовый аэродром к приему авиатехники.

      Между тем тыловые службы развернули полноценный полевой лагерь с командным пунктом, местами для еды и отдыха.

      Смотрите видео учений морской авиации ВСУ:

      В течение учений экипажи усовершенствовали летную подготовку, отработали элементы поиска и оказания неотложной помощи пострадавшим и эвакуацию.

      В завершение учений морские авиаторы искали и отслеживали подводную лодку противника, и нанесли бомбовый и торпедный удар по ней.

      При ведении воздушной разведки экипаж вертолета Ка-27 обнаружил местонахождение врага и с помощью ориентирной морской авиационной бомбы обозначил зону для нанесения удара. К мысу Аджияск выдвинулась группа передовых авиационных наводчиков, которые отработали элементы целеуказания и корректировки огня. Экипажи противолодочных вертолетов и самолета А-26 уничтожили условного противника.

      Фото з навчань морської авіації ЗСУ Чорне фото
      Фото с учений морской авиации ВСУ​ / Armyinform.com.ua

      Фото з навчань морської авіації ЗСУ Чорне фото
      Фото с учений морской авиации ВСУ​ / Armyinform.com.ua

      Фото з навчань морської авіації ЗСУ Чорне фото
      Фото с учений морской авиации ВСУ​ / Armyinform.com.ua

      Фото з навчань морської авіації ЗСУ Чорне фото
      Фото с учений морской авиации ВСУ​/ Armyinform.com.ua

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      Теги: Новости Украины Вооруженные силы Украины авиация Оружие
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