Авиация ВСУ провела военные учения над Черным морем: фото и видео

Морская авиация ВСУ провела недельные летно-тактические учения над черным морем, во время которых отработала различные сценарии применения подразделений морской авиабригады при обеспечении действий войск ВМС.

Для военных учений использовали вертолеты Ми-14 и Ка-27, а также самолеты Ан-26, сообщает Armyinform.

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Первое задание выполнили подразделения батальона связи и радиотехнического обеспечения. Они вышли в район развертывания по сигналу "Тревога" и подготовили внебазовый аэродром к приему авиатехники.

Между тем тыловые службы развернули полноценный полевой лагерь с командным пунктом, местами для еды и отдыха.

Смотрите видео учений морской авиации ВСУ:

В течение учений экипажи усовершенствовали летную подготовку, отработали элементы поиска и оказания неотложной помощи пострадавшим и эвакуацию.

В завершение учений морские авиаторы искали и отслеживали подводную лодку противника, и нанесли бомбовый и торпедный удар по ней.

При ведении воздушной разведки экипаж вертолета Ка-27 обнаружил местонахождение врага и с помощью ориентирной морской авиационной бомбы обозначил зону для нанесения удара. К мысу Аджияск выдвинулась группа передовых авиационных наводчиков, которые отработали элементы целеуказания и корректировки огня. Экипажи противолодочных вертолетов и самолета А-26 уничтожили условного противника.



Фото с учений морской авиации ВСУ​ / Armyinform.com.ua



Фото с учений морской авиации ВСУ​ / Armyinform.com.ua



Фото с учений морской авиации ВСУ​ / Armyinform.com.ua



Фото с учений морской авиации ВСУ​/ Armyinform.com.ua