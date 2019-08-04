В Украине отмечают День Воздушных Сил: поздравления от Зеленского и других политиков

В Украине 4 августа отмечают День Воздушных Сил ВСУ. По этому случаю свои поздравления военным авиаторам произносят в сети украинские политики.

День Воздушных Сил ВСУ начали отмечать в Украине с 2007 года – в каждое первое воскресенье августа. Этот праздник автоматически День Войск Противовоздушной Обороны. Ведь в 2004 году в ходе объединения Войск Противовоздушной Обороны и Военно-Воздушных Сил были созданы современные Воздушные Силы Украины.

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На сегодня в Воздушных Силах служат около 50 тысяч человек. А на вооружении ВС находятся самолеты МиГ-29, Су-27, Су-25, Су-24, Су-24МР, Л-39, Ил-76, Ан-26, Ан-24, Ан-30, Ан-70, ту-134, вертолеты Ми-8, Ми-9, зенитные ракетные комплексы С-300 и "Бук" различных модификаций.

Поздравление от Зеленского

С профессиональным праздником защитников украинского неба поздравил президент Владимир Зеленский.

Это праздник мужественных людей, которые днем ​​и ночью охраняют воздушное пространство Отечества, в сложных условиях осуществляют боевые и учебные вылеты, искусно и оперативно перебрасывают по воздуху на дальние расстояния военнослужащих, вооружение и технику,

– процитировала Зеленского его пресс-служба.

Президент поблагодарил весь личный состав Воздушных Сил за упорную, самоотверженную службу, мужество и решительность, проявленную при выполнении возложенных задач.

Поздравления от Порошенко

"Украинское небо под надежной защитой именно благодаря нашим воздушным асам. В прошлом году на военном параде украинцы были поражены мастерством наших пилотов и мощностью Воздушных Сил Украины. Так держать, ребята! Легких крыльев и чистого неба, воины!", – написал в Facebook пятый президент Петр Порошенко.

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Поздравления от Гройсмана

"Поздравляю украинских военных авиаторов с Днем Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины. Этот вид войск – настоящая элита армии. Украинские летчики – признанные мастера. И в бою, и на мировых авиафорумах. Горжусь этим и благодарю за защиту украинского неба", – написал в своем поздравлении премьер Владимир Гройсман.

Вітаю українських військових авіаторів з Днем Повітряних Сил Збройних Сил України. Цей вид військ – справжня еліта армії. Українські льотчики - визнані майстри. І в бою, і на світових авіафорумах. Пишаюся цим і дякую за захист українського неба. pic.twitter.com/9ZAOSDCJtN — Volodymyr Groysman (@VGroysman) August 4, 2019

А командование Воздушных Сил опубликовало видеопоздравление с праздником.

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