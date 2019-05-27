В зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе провели показательную тренировку операторов беспилотных авиационных комплексов. Такие тренировочные мероприятия планируют проводить регулярно.

Видео с тренировочными полетами обнародовала пресс-служба ООС на своей странице в Facebook.

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В частности, в штабе отметили, что такие мероприятия будут проводиться регулярно для наращивания возможностей подразделений на вооружении которых находятся эти комплексы.

Также командование ООС отметило, что такой подход позволяет подразделениям Объединенных сил успешно и эффективно применять беспилотники для решения широкого спектра боевых и специальных задач, основными из которых являются воздушная разведка, наблюдение за полем боя, корректировки огня ракетных войск и артиллерии.

Смотрите видео тренировочных полетов: