У ЗСУ показали тренувальні польоти безпілотників на Донбасі: відео

В зоні проведення Операції Об’єднаних сил на Донбасі провели показове тренування операторів безпілотних авіаційних комплексів. Такі тренувальні заходи планують проводити регулярно.

Відео з тренувальними польотами оприлюднила прес-служба ООС на своїй сторінці у Facebook.

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Зокрема у штабі зазначили, що такі заходи проводитимуться регулярно для нарощування спроможностей підрозділів на озброєні яких перебувають ці комплекси.

Також командування ООС наголосило, що такий підхід дозволяє підрозділам Об’єднаних сил успішно й ефективно застосовувати безпілотники для вирішення широкого спектру бойових та спеціальних завдань, основними з яких є повітряна розвідка, спостереження за полем бою, коригування вогню ракетних військ і артилерії.

Дивіться відео тренувальних польотів: