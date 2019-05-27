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      У ЗСУ показали тренувальні польоти безпілотників на Донбасі: відео

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      ЗСУ проводять тренувальні польоти безпілотників на Донбасі
      ЗСУ проводять тренувальні польоти безпілотників на Донбасі / defence-ua

      В зоні проведення Операції Об’єднаних сил на Донбасі провели показове тренування операторів безпілотних авіаційних комплексів. Такі тренувальні заходи планують проводити регулярно.

      Відео з тренувальними польотами оприлюднила прес-служба ООС на своїй сторінці у Facebook.

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      Зокрема у штабі зазначили, що такі заходи проводитимуться регулярно для нарощування спроможностей підрозділів на озброєні яких перебувають ці комплекси.

      Також командування ООС наголосило, що такий підхід дозволяє підрозділам Об’єднаних сил успішно й ефективно застосовувати безпілотники для вирішення широкого спектру бойових та спеціальних завдань, основними з яких є повітряна розвідка, спостереження за полем бою, коригування вогню ракетних військ і артилерії.

      Дивіться відео тренувальних польотів:

       

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      Теги: Новини політики Новини України авіація Збройні сили України Операція Об'єднаних сил Війна на Донбасі
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