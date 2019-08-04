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      В Україні відзначають День Повітряних Сил: привітання від Зеленського та інших політиків

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      День Повітряних Сил ЗСУ
      День Повітряних Сил ЗСУ / Колаж 24 канал

      В Україні 4 серпня відзначають День Повітряних Сил ЗСУ. З цієї нагоди свої вітання військовим авіаторам виголошують у мережі українські політики.

      День Повітряних Сил ЗСУ почали відзначати в Україні з 2007 року – у кожну першу неділю серпня. Це свято автоматично День Військ Протиповітряної Оборони. Адже у 2004 році в ході об'єднання Військ Протиповітряної Оборони та Військово-Повітряних Сил були утворені сучасні Повітряні Сили України.

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      На сьогодні в Повітряних Силах служать близько 50 тисяч людей. А на озброєнні ПС перебувають літаки МІГ-29, Су-27, Су-25, Су-24, Су-24МР, Л-39, Іл-76, Ан-26, Ан-24, Ан-30, Ан-70, Ту-134, вертольоти Мі-8, Мі-9, зенітні ракетні комплекси С-300 та "Бук" різних модифікацій.

      Привітання від Зеленського

      Із професійним святом захисників українського неба військових привітав президент Володимир Зеленський.

      Це свято мужніх людей, які вдень і вночі боронять повітряний простір Вітчизни, у складних умовах здійснюють бойові й навчальні вильоти, майстерно та оперативно перекидають повітрям на далекі відстані військовослужбовців, озброєння і техніку,
      – процитувала Зеленського його прес-служба.

      Президент подякував усьому особовому складу Повітряних Сил за наполегливу, самовіддану службу, мужність та рішучість, виявлену під час виконання покладених завдань.

      Привітання від Порошенка

      "Українське небо під надійним захистом саме завдяки нашим повітряним асам. Торік на військовому параді українці були вражені майстерністю наших пілотів та потужністю Повітряних Сил України. Так тримати, хлопці! Легких крил та чистого неба, воїни!", – написав у Facebook п’ятий президент Петро Порошенко.

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      Привітання від Гройсмана

      "Вітаю українських військових авіаторів з Днем Повітряних Сил Збройних Сил України. Цей вид військ – справжня еліта армії. Українські льотчики – визнані майстри. І в бою, і на світових авіафорумах. Пишаюся цим і дякую за захист українського неба", – написав у своєму привітанні прем’єр Володимир Гройсман.

      А командування Повітряних Сил опублікувало відеопривітання зі святом.

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      Теги: Новини України авіація Новини політики Збройні сили України Володимир Зеленський Петро Порошенко Володимир Гройсман
      Джерело: 24 канал
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