Український безпілотник Spectator-M1 прийняли на озброєння ЗСУ

Новітній дрон українського виробництва готується до серійного виробництва після проходження успішних випробувань. Відповідний наказ підписав міністр оборони Степан Полторак.

Spectator-М1 призначений для ведення повітряної розвідки вдень та вночі. Після модернізації апарат оснастили новим тепловізором та досконалішою станцією управління. Також БПЛА став значно легшим, що дозволяє йому перебувати у повітрі більше часу, повідомили в "Укроборонпромі".

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Завдяки ефективній системі управління та зв’язку безпілотник здатен виконувати завдання навіть, у разі активного використання ворогом різноманітних засобів радіоелектронної боротьби.

Безпілотник Spectator-М1 було створено ВАТ "Меридіан" ім. С.П. Корольова", що входить до складу державного концерну "Укроборонпром", у співпраці з фахівцями Київського політехнічного інституту. Також низка спеціалістів допомагали створити всі технологічні лінії та спеціалізовані лабораторії.

Апарат піднімається на висоту до 3 600 метрів, має максимальну швидкість у 120 км/год, швидкість, при якій виконується завдання, – 70 км/год. В повітрі безпілотник може перебувати понад дві години. Комплекс здатен передавати відеоінформацію у цифровому кодованому вигляді, а дальність польоту Spectator-М1 становить до 150 кілометрів.

В "Укроборонпромі" зазначили, що перші безпілотні комплекси Spectator для Міністерства оборони та Державної прикордонної служби України були поставлені ще у 2015 році. В українському війську він пройшов підконтрольну експлуатацію, а прикордонникам, завдяки цим безпілотникам, вдалося практично повністю закрити українським кордон.

Дивіться відео: Безпілотник Spectator-М1 під час випробувань