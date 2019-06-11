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      На озброєння ЗСУ прийняли радіогідроакустичну систему "Ятрань"

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      Зараз систему готують до серійного виробництва
      Зараз систему готують до серійного виробництва / Укроборонпром

      Вітчизняна радіогідроакустична система, призначена для виявлення ворожих кораблів та підводних човнів. Система розроблена "КНДІ Гідроприладів", що входить до складу ДК "Укроборонпром".

      Відповідний наказ підписав Міністр оборони України Степан Полторак на підставі позитивних результатів державних випробувань, повідомили в "Укроборонпромі".

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      Особливості роботи системи

      Система об‘єднує інформацію з багатьох гідроакустичних буїв, які працюють у пасивному режимі залишаючись непомітними для противника. Це дозволяє забезпечити моніторинг переміщення кораблів та підводних човнів ворога і передати координати цілей для знищення.

      Визначальною особливістю "Ятрані" є те, що бої можуть скидатись з вертольотів покриваючи велику акваторію. Таким чином за мінімальний час можна побачити реальну та повну картину розташування та переміщення всіх кораблів противника.

      буй системи "Ятрань"
      Буй радіогідроакустичної системи "Ятрань"

      Систему використовували під час кількох міжнародних навчань "Сі Бриз", в умовах максимально наближених до бойових. Під час цих міжнародних навчань у Чорному морі було неодноразово доведено її високі характеристики.

      Зазначається, що наразі фахівці готують "Ятрань" до серійного виробництва, яке планують розгорнути у рамках Державного оборонного замовлення.

      Дивіться відео випробувань, які проходили у 2018 році:

       

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      Теги: Новини України Збройні сили України Укроборонпром Зброя Степан Полторак
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