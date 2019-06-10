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      Чому ЗСУ досі не отримали новітні танки "Оплот": пояснення Міноборони

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      Новітній танк "Оплот"
      Новітній танк "Оплот" / censor.net.ua

      Відомо, що у 2019 році Міністерство оборони України не уклало контрактів щодо постачання у підрозділи ЗСУ сучасних танків "Оплот". Це новітні танки, які називають гордістю української оборонної промисловості, хоча вони й досі не надійшли до частин ЗСУ.

      Саме відомство пояснює це тим, що частини для українських "Оплотів" виготовляють у Росії. Наразі їх не вдалося замінити на українські чи іноземні аналоги, повідомили у "Радіо Свободи".

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      У Міноборони додали, що вже розпочалась спеціальна дослідна робота, аби провести імпортозаміщення російських деталей. Це завдання видали Харківському конструкторському бюро з машинобудування імені Морозова, втім, процес ще не закінчений.


      Танк "Оплот"

      Що відомо про танки "Оплот"?П'ятий президент Петро Порошенко анонсував їх появу у ЗСУ ще у 2017 році, однак до підрозділів ЗСУ бойові машини досі не надійшли. "Оплот" має вагу понад 50 тонн і здатний розвивати швидкість до 70 кілометрів на годину. Він оснащений 125-міліметровою гарматою, а окрім звичайних снарядів, стріляє керованими ракетами.

      До слова, США готові співпрацювати з Україною, й постачати їй оборонне летальне озброєння для підвищення військової здатності. Це може відбуватися як в межах ухваленого Конгресом фінансування, так і в рамках прямих закупівель самою Україною.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Зброя Збройні сили України Петро Порошенко Оплот
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