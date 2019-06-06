Зеленський просив надати США нові системи озброєння

Президент України Володимир Зеленський наполягає на потребі української армії в нових системах озброєнь. Також він наголошує на боротьбі з російською пропагандою. Зокрема, такі тези гарант висловив під час зустрічі у Києві з американським сенатором Робертом Портманом.

На початку червня Президент України Володимир Зеленський зустрічався з американським сенатором від Республіканської партії та співголовою Ради України в Сенаті Робертом Портманом. За словами Портмана, український гарант є прихильником зміцненню зв'язків із США та протидії російській агресії.

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Сам Зеленський про його зустріч з американським сенатором зауважив, що вони не минули увагою й питання ситуації на Донбасі, де триває російсько-українська війна. Крім того, він відзначив активну позицію Сенату США у запровадженні санкцій проти Росії та наданні Україні військової допомоги.

Тема зустрічі із Зеленським стала однією з основних під час виступу Портмана у Сенаті. Як розповів він, перемовини з українським президентом тривали близько години, упродовж яких вони встигли обговорили широкий спектр тем.

Зеленський відверто говорив про хоробрість українських військ, а також про їхні потреби в системах озброєння та елементарних умовах. Також ми говорили про російську пропаганду уздовж східного кордону та про зусилля з придушення сигналів мовного телебачення України з метою посіяти розбрат серед жителів Донбасу. Ми говорили про деякі ідеї, які допоможуть протистояти цій пропаганді, перешкодам і дезінформації,

– зауважив політик.

За його словам, він уже зв’язувався з Держдепартаментом США щодо цих ідей.

Водночас Портман позитивно оцінив Зеленського та зазначив, що був "враженим від зустрічі" з ним, а саму бесіду назвав продуктивною.

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Також він розповів про перемовини нещодавно призначеним начальником Генштабу Збройних сил України Русланом Хомчаком.

У нас була відкрита і ґрунтовна розмова про те, чим Сполучені Штати можуть допомогти Збройним силам України. Я вже почав обговорювати зі своїми колегами в комітеті Сенату США щодо збройних сил та адміністрацією президента Дональда Трампа ці подробиці та деякі прохання, з якими він звернувся,

– додав американський сенатор.

Вашингтон заклав у бюджеті на 2020 фінансовий рік (починається у США з 1 жовтня) 250 мільйонів доларів на допомогу Україні. Ці гроші мають піти передусім на військової допомоги, включно з оборонним озброєнням летального дії. У бюджеті США на поточний фінансовий рік на цю мету було виділено 200 мільйонів доларів. Крім того, на початку 2019 року президент США Дональд Трамп підписав схвалений Конгресом пакет законів, який суттєво збільшує допомогу Україні на 2019 рік – майже до 700 мільйонів доларів.

Нещодавно спецпредставник Держдепу Курт Волкер нещодавно запевняв, що Сполучені Штати є готовими співпрацювати з Україною, й постачати їй оборонне летальне озброєння. Дипломат пояснював, що постачати Києву зброю Вашингтон може як у межах ухваленого Конгресом фінансування, так і в рамках прямих закупівель самою Україною.