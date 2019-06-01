США хочуть надати Україні статус головного союзника

У Палаті представників Конгресу презентували законопроект, який передбачає надання нашій державі статусу головного військово-політичного союзника США.

У документі також йде мова про посилення підтримки суверенітету і територіальної цілісності України та розширення оборонної допомоги, про це повідомляє посольство України у США на своїй сторінці у Facebook.

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Так, законопроект передбачає можливість надання Україні статусу головного союзника США поза до вступу нашої держави до Північноатлантичного альянсу.

Такий статус може бути використаний для спрощення процедури передачі Україні оборонних засобів,

– повідомляють у диппредставництві.

У 2014 році надання такого статусу Україні домагався 5 президент Петро Порошенко, однак його американський колега Барак Обама, попри рішення комітету Сенату, відмовив. Сьогодні такий статус мають принаймні 15 країн.

Співавторами законопроекту стали керівники Комітету із закордонних справ, конгресмен-демократ Еліот Енгель та республіканець Майкл Маккол, а також голова та співголова Підкомітету щодо Європи, Євразії, енергетики і довкілля даного Комітету, демократ Віліам Кітінг та республіканець Адам Кінзінгер.

"Високо цінуємо міцну двопартійну і двопалатну підтримку України у Конгресі США. Представлений законопроект вважаємо новим важливим кроком, спрямованим на поглиблення українсько-американського стратегічного партнерства у боротьбі з російською агресією", – наголосили у посольстві України у США.

Важливим сигналом цей законопроект назвав також глава держави Володимир Зеленський. Окрім того, в Адміністрації Президента підтвердили запрошення для Зеленського від Трампа. Американський президент пропонує українському лідеру відвідати Вашингтон із офіційним візитом.