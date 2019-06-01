США хотят предоставить Украине статус главного союзника

В Палате представителей Конгресса представили законопроект, который предусматривает предоставление нашей стране статуса главного военно-политического союзника США.

В документе также идет речь об усилении поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины и расширении военной помощи, об этом сообщает посольство Украины в США на своей странице в Facebook.

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Так, законопроект предусматривает возможность предоставления Украине статуса главного союзника США вне вступления нашего государства в Североатлантический альянс.

Такой статус может быть использован для упрощения процедуры передачи Украине оборонных средств,

– сообщают в диппредставительстве.

В 2014 году предоставления такого статуса Украине добивался 5 президент Петр Порошенко, однако его американский коллега Барак Обама, несмотря на решение комитета Сената, отказал. Сегодня такой статус имеют по крайней мере 15 стран.

Соавторами законопроекта стали руководители Комитета по иностранным делам, конгрессмен-демократ Элиот Энгель и республиканец Майкл Маккол, а также глава и сопредседатель Подкомитета по Европе, Евразии, энергетике и окружающей среде данного Комитета, демократ Уилиам Китинг и республиканец Адам Кинзингер.

"Высоко ценим крепкую двухпартийную и двухпалатную поддержку Украины в Конгрессе США. Представленный законопроект считаем новым важным шагом, направленным на углубление украинско-американского стратегического партнерства в борьбе с российской агрессией", – подчеркнули в посольстве Украины в США.

Важным сигналом этот законопроект назвал также глава государства Владимир Зеленский. Кроме того, в Администрации Президента подтвердили приглашение для Зеленского от Трампа. Американский президент предлагает украинскому лидеру посетить Вашингтон с официальным визитом.