13:40
1 июнь 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      КРУШЕНИЕ МИ-8 В РОВЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019 ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Покатушки и злой алабай для Медведева. Зачем космонавтам РФ батут
      Вєсті Кремля
      21:49, 31 мая
      Вести.UA: Жертвенность Авакова. Провальный рецепт Гройсмана
      Вєсті.UA
      19:54, 31 мая
      Деньги дороже экологии: какие коррупционные схемы годами работают в Минприроды
      ЦРУ
      09:00, 31 мая
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Как боролись в Союзе с расхитителями соцсобственности
      Згадати все
      23:56, 31 мая
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      КРУШЕНИЕ МИ-8 В РОВЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019 ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ

      США хотят предоставить Украине статус главного союзника

      128 Читати новину українською
      В Вашингтоне хотят предоставить Украине статус главного союзника США
      В Вашингтоне хотят предоставить Украине статус главного союзника США / AP

      В Палате представителей Конгресса представили законопроект, который предусматривает предоставление нашей стране статуса главного военно-политического союзника США.

      В документе также идет речь об усилении поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины и расширении военной помощи, об этом сообщает посольство Украины в США на своей странице в Facebook.

      Читайте также: США готовы предоставлять Украине летальное оружие для самозащиты, – Волкер

      Так, законопроект предусматривает возможность предоставления Украине статуса главного союзника США вне вступления нашего государства в Североатлантический альянс.

      Такой статус может быть использован для упрощения процедуры передачи Украине оборонных средств,
      – сообщают в диппредставительстве.

      В 2014 году предоставления такого статуса Украине добивался 5 президент Петр Порошенко, однако его американский коллега Барак Обама, несмотря на решение комитета Сената, отказал. Сегодня такой статус имеют по крайней мере 15 стран.

      Соавторами законопроекта стали руководители Комитета по иностранным делам, конгрессмен-демократ Элиот Энгель и республиканец Майкл Маккол, а также глава и сопредседатель Подкомитета по Европе, Евразии, энергетике и окружающей среде данного Комитета, демократ Уилиам Китинг и республиканец Адам Кинзингер.

      "Высоко ценим крепкую двухпартийную и двухпалатную поддержку Украины в Конгрессе США. Представленный законопроект считаем новым важным шагом, направленным на углубление украинско-американского стратегического партнерства в борьбе с российской агрессией", – подчеркнули в посольстве Украины в США.

      Важным сигналом этот законопроект назвал также глава государства Владимир Зеленский. Кроме того, в Администрации Президента подтвердили приглашение для Зеленского от Трампа. Американский президент предлагает украинскому лидеру посетить Вашингтон с официальным визитом.

       

      blog_ava
      Джамала или Даша Астафьева? Угадайте украинскую звезду по детским фото
      сегодня
      649
      Теги: Новости политики Новости Украины Законодательство НАТО Новости США
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Корупціонери аплодують стоячи: що відбувається в Окружному адмінсуді
      29 мая , 00:01 Корупціонери аплодують стоячи: що відбувається в Окружному адмінсуді
      Роман Маселко 193
      Это будет почти революция, – Фесенко о новом парламенте, составе "Слуги народа" и Коломойском
      28 мая , 20:03 Это будет почти революция, – Фесенко о новом парламенте, составе "Слуги народа" и Коломойском
      Інна Жолобович 1179
      Саакашвили и гражданство: чего ждать от возвращения экстравагантного грузина
      28 мая , 18:33 Саакашвили и гражданство: чего ждать от возвращения экстравагантного грузина
      Євгенія Мазур 668
      Гучне повернення Портнова: все, що треба знати про юриста Тимошенко та Януковича
      28 мая , 18:30 Гучне повернення Портнова: все, що треба знати про юриста Тимошенко та Януковича
      Віталій Дейнега 251
      Саакашвили вернули украинское гражданство: реакция соцсетей
      28 мая , 17:59 Саакашвили вернули украинское гражданство: реакция соцсетей
      820
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук