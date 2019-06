Прес-секретарка Зеленського Мендель потрапила у скандал через конфлікт інтересів: деталі

Новоспечена прес-секретарка українського президента Юлія Мендель є співавторкою статті, що стосується колишнього віце-президента США Джо Байдена та ролі його сина в Україні. Матеріал отримав неабиякий розголос у США. У публікації, окрім самого Хантера Байдена, мовиться також про очільника ГПУ Юрія Луценка, його попередника Віктора Шокіна, екс- міністра екології Миколу Злочевського.

Стаття за співавторства Юлії Мендель вийшла 1 травня в одному з провідних американських видань The New York Times і отримала назву "Байден стикається з питаннями конфлікту інтересів, які просувають Трамп і союзники". Стосується вона ролі Байдена у відставці колишнього генпрокурора Віктора Шокіна.

Стаття у The New York Times за співавторства Юлії Мендель

У матеріалі мовиться про те, що Байден неналежним чином наполягав на відставці Шокіна, тому що це пішло на користь його сина. Останній тоді був одним із членів ради директорів газодобувної компанії Burisma Group, справу якої розслідував Шокін, а її засновником є Злочевський. Лише в 19 абзаці автори статті (Кенет Фогель і Юлія Мендель) вказали, що жодних доказів проти Байдена немає.

Немає ніяких доказів того, що колишній віце-президент навмисно намагався допомогти своєму синові, домагаючись відставки генерального прокурора. Більш того, деякі з його колишніх соратників говорили, що містер Байден ніколи не робив нічого, щоб утримати інших посадових осіб адміністрації Обами, які наполягали на тому, щоб Сполучені Штати підтримали кримінальні розслідування з боку української та британської влади та потенційно розпочали власне розслідування щодо компанії Burisma та її власника Миколи Злочевського, якого підозрюють у відмиванні грошей і зловживанні владою,

– зазначають вони.



Матеріал Мендель стосувався Байдена та його сина Хантера, Злочевського, Шокіна, Луценка

Журналісти CNN назвали публікацію Мендель конфліктом інтересів, оскільки її було опубліковано в той час, коли прес-секретарка Зеленського подала резюме щодо своєї нинішньої посади.

Зауважимо, що це не єдина стаття про Україну, автором якої виступає Мендель. Таких матеріалів було ще щонайменше два (опубліковано їх було 19 та 20 травня). В одному з них мовиться про достроковий розпуск парламенту Володимиром Зеленським, а в іншому – про сексуальне насилля в українській армії.

У New York Times, зі свого боку, зауважили, що матеріал про розпуск парламенту Мендель подавала у той час, коли вона лише була кандидаткою на посаду речниці президента.

Якби вона повідомила редакторів, що подала резюме, вони навіть їй би не дали відповідне завдання та миттєво би припинили з нею співпрацю, оскільки це могло б закінчитися конфліктом інтересів, як власне й закінчилося,

– наголосив прес-секретар The New York Times Арі Ісаакман Беваква.

Водночас він підкреслив, що, попри скандал, матеріали Мендель були "чесними та точними". Також, за його словами, іншу статтю про армію узгодили раніше, ніж її було опубліковано.

Що відомо про скандал навколо Джо Байдена? Перебуваючи на посаді віце-президента Байден-старший підтримував антикорупційну політику в Україні в 2016 році, яка, зокрема, включала заклик до відставки колишнього генпрокурора Віктора Шокіна. Зокрема, тоді він, за інформацією ЗМІ, нібито поставив ультиматум: Україна не отримає мільярд доларів США у вигляді гарантій за кредитами, якщо не впорається з корупцією та не звільнить очільника ГПУ.

У той час його син був у раді директорів Burisma Group – найбільшої приватної газодобувної компанії України, що належить Злочевському, якого підозрюють у відмиванні грошей. Розслідуванням щодо Burisma власне й займався Шокін, якого опісля змінив Юрій Луценко. Останній нещодавно заявив, що Хантер Байден не порушував жодних українських законів.

Доливає олії у вогонь і те, що Байден-старший імовірно балотуватимуться на посаду американського президента. За результатом внутрішніх праймеріз, він наразі займає першу позицію від демократів, тобто від конкурентів Дональда Трампа. Відтак, у США йде боротьба між Байденом і чинним господарем Білого дому.

Володимир Зеленський призначив Юлію Менлель своєю речницею 3 травня. Відомо, що вона пройшла відбір серед чотирьох тисяч заявок. Окрім The New York Times, її матеріали публікували також СNN і The Wall Street Journal.

Це не перший скандал, де фігурує Мендель. У 2016 році жінка стала героїнею новин про сексуальні домагання. Тоді на своїй сторінці у Facebook вона розповіла про непристойні коментарі від незнайомого чоловіка. У підсумку цей допис викликав резонанс і через нього розпочалась палка суперечка про те, чи варто про такі випадки розповідати публічно.

