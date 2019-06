Пресс-секретарь Зеленского Мендель попала в скандал из-за конфликта интересов: детали

Новоиспеченная пресс-секретарь украинского президента Юлия Мендель является соавтором статьи, касающейся бывшего вице-президента США Джо Байдена и роли его сына в Украине. Материал получил большой резонанс в США. В публикации, кроме самого Хантера Байдена, говорится также о главе ГПУ Юрие Луценко, его предшественнике Викторе Шокине, экс-министре экологии Николае Злочевском.

Статья по соавторству Юлии Мендель вышла 1 мая в одном из ведущих американских изданий The New York Times и получила название "Байден сталкивается с вопросами конфликта интересов, которые продвигают Трамп и союзники". Касается она роли Байдена в отставке бывшего генпрокурора Виктора Шокина.

Статья The New York Times за соавторства Юлии Мендель

В материале говорится о том, что Байден ненадлежащим образом настаивал на отставке Шокина, потому что это пошло на пользу его сына. Последний тогда был одним из членов совета директоров газодобывающей компании Burisma Group, дело которой расследовал Шокин, а ее учредителем является Злочевский. Лишь в 19 абзаце авторы статьи (Кеннет Фогель и Юлия Мендель) указали, что никаких доказательств против Байдена нет.

Нет никаких доказательств того, что бывший вице-президент намеренно пытался помочь своему сыну, добиваясь отставки генерального прокурора. Более того, некоторые из его бывших соратников говорили, что мистер Байден никогда не делал ничего, чтобы удержать других должностных лиц администрации Обамы, которые настаивали на том, чтобы Соединенные Штаты поддержали уголовные расследования со стороны украинской и британской власти и потенциально начали собственное расследование в отношении компании Burisma и ее владельца Николая Злочевского, которого подозревают в отмывании денег и злоупотреблении властью,

– отмечают они.

Материал Мендель касался Байдена и его сына Хантера, Злочевского, Шокина, Луценко

Журналисты CNN назвали публикацию Мендель конфликтом интересов, поскольку она была опубликована в то время, когда пресс-секретарь Зеленского подала резюме на свою нынешнюю должность.

Заметим, что это не единственная статья об Украине, автором которой выступает Мендель. Таких материалов было еще как минимум два (опубликованы они были 19 и 20 мая). В одном из них говорится о досрочном роспуске парламента Владимиром Зеленским, а в другом – о сексуальном насилии в украинской армии.

В New York Times, со своей стороны, отметили, что материал о роспуске парламента Мендель подавала в то время, когда она только была кандидатом на должность спикера президента.

Если бы она сообщила редакторам, что подала резюме, они даже ей бы не дали соответствующее задание и мгновенно бы прекратили с ней сотрудничество, поскольку это могло бы закончиться конфликтом интересов, как собственно и закончилось,

– отметил пресс-секретарь The New York Times Ари Исаакман Беваква.

В то же время он подчеркнул, что, несмотря на скандал, материалы Мендель были "честными и точными". Также, по его словам, другую статью об армии согласовали ранее, чем она была опубликована.

Что известно о скандале вокруг Джо Байдена? Будучи вице-президентом Байден-старший поддерживал антикоррупционную политику в Украине в 2016 году, которая, в частности, включала призыв к отставке бывшего генпрокурора Виктора Шокина. В частности, тогда он, по информации СМИ, якобы поставил ультиматум: Украина не получит миллиард долларов США в виде гарантий по кредитам, если не справится с коррупцией и не уволит главу ГПУ.

В то время его сын был в совете директоров Burisma Group – крупнейшей частной газодобывающей компании Украины, принадлежащей Злочевскому, которого подозревают в отмывании денег. Расследованием по Burisma собственно и занимался Шокин, которого позже сменил Юрий Луценко. Последний недавно заявил, что Хантер Байден не нарушал никаких украинских законов.

Добавляет масла в огонь и то, что Байден-старший вероятно баллотироваться на пост американского президента. По результатам внутренних праймериз, он пока занимает первую позицию от демократов, то есть от конкурентов Дональда Трампа. Следовательно, в США идет борьба между Байденом и действующим хозяином Белого дома.

Владимир Зеленский назначил Юлию Менлель своим пресс-секретарем 3 мая. Известно, что она прошла отбор среди четырех тысяч заявок. Кроме The New York Times, ее материалы публиковали также СNN и The Wall Street Journal.

Это не первый скандал, где фигурирует Мендель. В 2016 году женщина стала героиней новостей о сексуальных домогательствах. Тогда на своей странице в Facebook она рассказала о неприличных комментариях от незнакомого мужчины. В итоге это сообщение вызвало резонанс и из-за него началась жаркий спор о том, стоит ли о таких случаях говорить публично.

