Друзья в политике: какие последствия для Украины могут иметь назначение Зеленского

На следующий день после инаугурации новоизбранный президент подписал 14 указов об увольнении и назначении новых людей на ключевые должности. Львиная доля всех должностей досталась друзьям, коллегам или бизнес-партнерам Владимира Зеленского. А на днях стало известно, что в одном из округов Кривого Рога будет баллотироваться актер "Квартала 95" Юрий Корявченков по прозвищу "Юзик".

Как отметил политический эксперт Алексей Минаков в прямом эфире 24 канала, обидно осознавать то, что Зеленский до выборов критиковал Порошенко за кумовство в политике, а теперь и сам назначает на должности своих друзей.

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По его мнению, наихудшим является то, что такие люди могут быть некомпетентны в той или иной сфере, в которой им придется работать.

Мы видим, что половина Администрации Президента имеют отношение либо к "Кварталу 95", либо к сериалу "Слуга народа". К примеру, Иван Баканов, которого назначили заместителем председателя СБУ, не имеет никакого опыта в новой для него сфере государственного управления,

– сказал Алексей.



Первые назначение Владимира Зеленского: инфографика 24 канала

Поможет ли популярность пройти в Раду

Если говорить о "Юзике", то в его родном городе за него могут проголосовать. Как отметил эксперт, важно, кто будет представлять партию в других мажоритарных округах.

Сейчас любой может воспользоваться логотипом "Слуги народа" и пройти в Раду, потому что эта партия уже является брендом, несмотря на то, что украинцы фактически не знают ни одного ее представителя,

– подчеркнул Минаков.

К слову, советник президента Украины Владимира Зеленского по политическим вопросам Дмитрий Разумков возглавил политическую партию "Слуга народа".