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      Разумков возглавил партию "Слуга народа"

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      Дмитрий Разумков стал главой Слуга народа - кто он такой
      Дмитрий Разумков / thebabel.com.ua

      Советник президента Украины по политическим вопросам Дмитрий Разумков стал главой партии "Слуга народа".

      Как сообщает корреспондент 24 канала, также назначили руководителя избирательного штаба партии. Им стал Александр Корниенко. Во время президентской кампании он был мотивационным спикером "ЗЭ-команды".

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      Съезд партии "Слуга народа" пройдет в два этапа. Первый назначили на 8 июня, дату второго еще не назвали. Однако уже известно, что именно во время второго этапа съезда окончательно определят список, с которым партия пойдет на выборы.


      Об избрании Разумкова объявили на брифинге // 24 канал

      Сначала лидером "Слуги народа" был Иван Баканов – руководитель Студии "Квартал 95". 22 мая Президент Украины Владимир Зеленский назначил его первым заместителем председателя СБУ и начальником Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления СБУ.

      Согласно статье 6 Закона "О Службе безопасности Украины", на период службы или работы по трудовому договору членство сотрудников СБУ в партиях останавливается. Именно поэтому Баканову сейчас ищут замену в политсиле.

      Кто такой Дмитрий Разумков?
      35-летний Разумков – политтехнолог, спикер штаба Зеленского во время предвыборной кампании, представлял его позицию на всех каналах и политических шоу, управляющий партнер и директор компании политического консалтинга Ukrainian Politconsulting Group.

      Разумков является старшим сыном покойного первого помощника экс-президента Леонида Кучмы Александра Разумкова. Политическую карьеру он начинал в "Партии регионов" – в 2006 в 22-летнем возрасте входил в молодежное крыло политсилы, которое называлось "Молодые регионы". Однако, после победы Януковича на выборах в 2010 году вышел из партии. В 2010-2014 годах работал с Сергеем Тигипко.

      Политттехнолог публично принципиально говорит по-русски, чтобы показать России-агрессору, что "в Украине не ущемляют права русскоязычных и их не нужно защищать". Также убежден, что вопрос языка не ко времени, пока в Украине продолжается война.

      Дмитрий Разумков по отцу имеет родного брата Глеба. Он родился в гражданском браке Александра Разумкова и главного редактора "Зеркало недели" Юлии Мостовой. Впоследствии, Глеба усыновил политик Анатолий Гриценко, который женился на Мостовой в 2003 году.

      К слову, Владимир Зеленский 21-22 мая издал немало указов, которыми назначил на высокие должности ряд людей из своей команды.


      Кадрові призначення Зеленського на посаді президента

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Новости политики Слуга народа Дмитрий Разумков
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