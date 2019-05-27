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      Разумков очолив партію "Слуга народу": коли відбудеться перший з'їзд політсили

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      Дмитро Разумков став главою партії Слуга народу - хто він такий
      Дмитро Разумков / Апостроф

      Радник президента України з політичних питань Дмитро Разумков став главою партії "Слуга народу".

      Як повідомляє кореспондент 24 каналу, також призначили керівника виборчого штабу партії. Ним став Олександр Корнієнко. Під час президентської кампанії він був мотиваційним спікером "ЗЕ-команди". 

      Читайте також: Хто такий Дмитро Разумков: біографія лідера партії "Слуга народу"

      З'їзд партії "Слуга народу" відбуватиметься у два етапи. Перший призначили на 8 червня, дату другого ще не назвали. Проте вже відомо, що саме під час другого етапу з'їзду остаточно визначать список, з яким партія йтиме на вибори. 


      Про обрання Разумкова оголосили на брифінгу // 24 канал

      Спочатку лідером "Слуги народу" був Іван Баканов – керівник Студії "Квартал 95". 22 травня Президент України Володимир Зеленський призначив його першим заступником голови СБУ і начальником Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Центрального управління СБУ.

      Згідно зі статтею 6 Закону "Про Службу безпеки України", на період служби чи роботи за трудовим договором членство співробітників СБУ у партіях зупиняється. Саме тому Баканову нині шукають заміну у політсилі.

      Хто такий Дмитро Разумков?35-річний Разумков – політтехнолог, спікер штабу Зеленського під час передвиборчої кампанії, представляв його позицію на всіх каналах та політичних шоу, керуючий партнер та директор компанії політичного консалтингу Ukrainian Politconsulting Group.

      Разумков є старшим сином покійного першого помічника екс-президента Леоніда Кучми Олександра Разумкова. Політичну кар'єру він розпочинав у "Партії регіонів" – у 2006 у 22-річному віці входив до молодіжного крила політсили, яке називалося "Молоді регіони". Проте, після перемоги Януковича на виборах у 2010 році, вийшов з партії. У 2010-2014 роках працював із Сергієм Тігіпком.

      Політттехнолог публічно принципово говорить російською мовою, аби показати Росії-агресору, що "в Україні не ущемляють права російськомовних і їх не потрібно захищати". Також переконаний, що питання мови не на часі, поки в Україні триває війна.

      Дмитро Разумков по батьку має рідного брата Гліба. Він народився у цивільному шлюбі Олександра Разумкова та головної редакторки "Дзеркало тижня" Юлії Мостової. Згодом, Гліба всиновив політик Анатолій Гриценко, який одружився з Мостовою у 2003 році.

      До слова, Володимир Зеленський 21-22 травня видав чимало указів, якими призначив на високі посади низку людей зі своєї команди.


      Кадрові призначення Зеленського на посаді президента

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      Теги: Новини України Новини політики Слуга народу Дмитро Разумков
      Джерело: 24 канал
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