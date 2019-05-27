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      Друзі в політиці: які наслідки для України можуть мати призначення Зеленського

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      Володимир Зеленський
      Володимир Зеленський / ukr.lb.ua

      На наступний день після інавгурації новообраний президент підписав 14 указів про звільнення та призначення нових людей на ключові посади. Левова частка всіх посад дісталася друзям, колегам чи бізнес-партнерам Володимира Зеленського. А днями стало відомо, що в одному з округів Кривого Рогу балотуватиметься актор "Кварталу 95" Юрій Корявченков на прізвисько "Юзик".

      Як зазначив політичний експерт Олексій Мінаков у прямому ефірі 24 каналу, прикро усвідомлювати те, що Зеленський до виборів критикував Порошенка за кумівство у політиці, а тепер і сам призначає на посади своїх друзів.

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      На його думку, найгіршим є те, що такі люди можуть бути некомпетентні у тій чи іншій сфері, в якій їм доведеться працювати.

      Ми бачимо, що пів Адміністрації Президента мають відношення або до "Кварталу 95", або до серіалу "Слуга народу". До прикладу, Іван Баканов, якого призначили заступником голови СБУ, немає жодного досвіду у новій для нього сфері державного управління,
      – сказав Олексій.


      Перші призначення Володимира Зеленського: інфографіка 24 каналу

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      Якщо говорити про "Юзика", то у його рідному місті за нього можуть проголосувати. Як зауважив експерт, важливо, хто буде представляти партію в інших мажоритарних округах.

      Наразі будь-хто може скористатися логотипом "Слуги народу" та пройти у Раду, бо ця партія вже є брендом, попри те, що українці фактично не знають жодного її представника,
      – наголосив Мінаков.

      До слова, радник президента України Володимира Зеленського з політичних питань Дмитро Разумков очолив політичну партію "Слуга народу".

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      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Слуга народу Призначення Зеленського Адміністрація Президента Дмитро Разумков СБУ Іван Баканов
      Джерело: 24 канал
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