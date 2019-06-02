Американський сенатор прокоментував зустріч із Зеленським

США цінують позицію Володимира Зеленського щодо зміцнення взаємин між країнами. Вашингтон продовжить надавати "вільній і демократичній Україні" військову та економічну підтримку.

США продовжать допомагати Україні, про це американський сенатор-республіканець, співголова Ради України в Сенаті написав на своїй сторінці у Twitter.

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Роберт Портман написав, що"мав задоволення" зустрітись з новообраним президентом України.

Він прихильний зміцненню зв'язків із США і протидії російській агресії,

– заявив він.

Американський політик додав, що як співголова Ради України в Сенаті має намір продовжувати "підтримувати вільну і демократичну Україну шляхом відповідної військової, політичної та економічної допомоги США".

Зазначимо,президент США Дональд Трамп запросив Президента України Володимира Зеленського здійснити офіційний візит до Вашингтона. Глава держави за запрошення уже подякував.