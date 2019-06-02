Американский сенатор прокомментировал встречу с Зеленским

США ценят позицию Владимира Зеленского по укреплению взаимоотношений между странами. Вашингтон продолжит оказывать "свободной и демократической Украине" военную и экономическую поддержку.

США продолжат помогать Украине, об этом американский сенатор-республиканец, сопредседатель Совета Украины в Сенате написал на своей странице в Twitter.

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Роберт Портман написал, что "имел удовольствие" встретиться с новоизбранным президентом Украины.

Он привержен укреплению связей с США и противодействию российской агрессии,

– заявил он.

Американский политик добавил, что как сопредседатель Совета Украины в Сенате, намерен продолжать "поддерживать свободную и демократическую Украину путем соответствующей военной, политической и экономической помощи США".

Отметим,президент США Дональд Трамп пригласил Президента Украины Владимира Зеленского осуществить официальный визит в Вашингтон. Глава государства за приглашение уже поблагодарил.