Зеленский просил предоставить США новые системы вооружения

Президент Украины Владимир Зеленский настаивает на нужде украинской армии в новых системах вооружений. Также он подчеркивает борьбу с российской пропагандой. В частности, такие тезисы гарант высказал во время встречи в Киеве с американским сенатором Робертом Портманом.

В начале июня Президент Украины Владимир Зеленский встречался с американским сенатором от Республиканской партии и сопредседателем Совета Украины в Сенате Робертом Портманом. По словам Портмана, украинский гарант является сторонником укрепления связей с США и противодействия российской агрессии.

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Сам Зеленский о его встрече с американским сенатором отметил, что они не прошли вниманием и вопрос ситуации на Донбассе, где проходит российско-украинская война. Кроме того, он отметил активную позицию Сената США во внедрении санкций против России и предоставлении Украине военной помощи.

Тема встречи с Зеленским стала одной из основных во время выступления Портмана в Сенате. Как рассказал он, переговоры с украинским президентом продолжались около часа, в течение которого они успели обсудить широкий спектр тем.

Зеленский откровенно говорил о храбрости украинских войск, а также об их нужде в системах вооружения и элементарных условиях. Также мы говорили о русской пропаганде вдоль восточной границы и об усилиях по подавлению сигналов вещательного телевидения Украины с целью посеять раздор среди жителей Донбасса. Мы говорили о некоторых идеях, которые помогут противостоять этой пропаганде, препятствиям и дезинформации,

– отметил политик.

По его словам, он уже связывался с Госдепартаментом США по поводу этих идей.

В то же время Портман положительно оценил Зеленского и отметил, что был "поражен встречей" с ним, а саму беседу назвал продуктивной.

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Также он рассказал о переговорах с недавно назначенным начальником Генштаба Вооруженных сил Украины Русланом Хомчаком.

У нас была открытый и обстоятельный разговор о том, чем Соединенные Штаты могут помочь Вооруженным силам Украины. Я уже начал обсуждать со своими коллегами в комитете Сената США по вооруженным силам и администрации президента Дональда Трампа эти подробности и некоторые просьбы, с которыми он обратился,

– добавил американский сенатор.

Вашингтон заложил в бюджете на 2020 финансовый год (начинается в США с 1 октября) 250 миллионов долларов в помощь Украине. Эти деньги должны пойти в первую очередь на военную помощь, включая оборонительное вооружение летального действия. В бюджете США на текущий финансовый год на эти цели были выделены 200 миллионов долларов. Кроме того, в начале 2019 года президент США Дональд Трамп подписал одобренный Конгрессом пакет законов, который существенно увеличивает помощь Украине на 2019 год – почти до 700 миллионов долларов.

Недавно спецпредставитель Госдепа Курт Волкер уверял, что Соединенные Штаты готовы сотрудничать с Украиной и поставлять ей оборонное летальное вооружение. Дипломат объяснял, что поставлять Киеву оружие Вашингтон может как в рамках принятого Конгрессом финансирования, так и в рамках прямых закупок самой Украиной.

КАК СЕГОДНЯ РАЗВИВАЮТСЯ ОТНОШЕНИЯ УКРАИНЫ И США: