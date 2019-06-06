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      Зеленский просил предоставить США новые системы вооружения

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      Владимир Зеленский
      Владимир Зеленский / Getty Images

      Президент Украины Владимир Зеленский настаивает на нужде украинской армии в новых системах вооружений. Также он подчеркивает борьбу с российской пропагандой. В частности, такие тезисы гарант высказал во время встречи в Киеве с американским сенатором Робертом Портманом.

      В начале июня Президент Украины Владимир Зеленский встречался с американским сенатором от Республиканской партии и сопредседателем Совета Украины в Сенате Робертом Портманом. По словам Портмана, украинский гарант является сторонником укрепления связей с США и противодействия российской агрессии.

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      Сам Зеленский о его встрече с американским сенатором отметил, что они не прошли вниманием и вопрос ситуации на Донбассе, где проходит российско-украинская война. Кроме того, он отметил активную позицию Сената США во внедрении санкций против России и предоставлении Украине военной помощи.

      Тема встречи с Зеленским стала одной из основных во время выступления Портмана в Сенате. Как рассказал он, переговоры с украинским президентом продолжались около часа, в течение которого они успели обсудить широкий спектр тем.

      Зеленский откровенно говорил о храбрости украинских войск, а также об их нужде в системах вооружения и элементарных условиях. Также мы говорили о русской пропаганде вдоль восточной границы и об усилиях по подавлению сигналов вещательного телевидения Украины с целью посеять раздор среди жителей Донбасса. Мы говорили о некоторых идеях, которые помогут противостоять этой пропаганде, препятствиям и дезинформации,
      – отметил политик.

      По его словам, он уже связывался с Госдепартаментом США по поводу этих идей.

      В то же время Портман положительно оценил Зеленского и отметил, что был "поражен встречей" с ним, а саму беседу назвал продуктивной.

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      Также он рассказал о переговорах с недавно назначенным начальником Генштаба Вооруженных сил Украины Русланом Хомчаком.

      У нас была открытый и обстоятельный разговор о том, чем Соединенные Штаты могут помочь Вооруженным силам Украины. Я уже начал обсуждать со своими коллегами в комитете Сената США по вооруженным силам и администрации президента Дональда Трампа эти подробности и некоторые просьбы, с которыми он обратился,
      – добавил американский сенатор.

      Вашингтон заложил в бюджете на 2020 финансовый год (начинается в США с 1 октября) 250 миллионов долларов в помощь Украине. Эти деньги должны пойти в первую очередь на военную помощь, включая оборонительное вооружение летального действия. В бюджете США на текущий финансовый год на эти цели были выделены 200 миллионов долларов. Кроме того, в начале 2019 года президент США Дональд Трамп подписал одобренный Конгрессом пакет законов, который существенно увеличивает помощь Украине на 2019 год – почти до 700 миллионов долларов.

      Недавно спецпредставитель Госдепа Курт Волкер уверял, что Соединенные Штаты готовы сотрудничать с Украиной и поставлять ей оборонное летальное вооружение. Дипломат объяснял, что поставлять Киеву оружие Вашингтон может как в рамках принятого Конгрессом финансирования, так и в рамках прямых закупок самой Украиной.

      КАК СЕГОДНЯ РАЗВИВАЮТСЯ ОТНОШЕНИЯ УКРАИНЫ И США:

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      Теги: Новости Украины Новости политики Война на Донбассе Владимир Зеленский Оружие Украина – Россия Новости США Президент Украины
      Источник: 24 канал
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