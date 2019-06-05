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      Договоренности с США: какие сделки продолжила Украина

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      Сотрудничество Украины и США
      Сотрудничество Украины и США / day.kyiv.ua

      Правительство Украины 5 июня приняло решение о продлении действия двух соглашений между Украиной и США до 2025 года.

      Эти соглашения являются важным инструментом для оказания юридической, технической и финансовой помощи Украине со стороны США. Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономического развития и торговли Украины на сайте "Правительственный портал".

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      В рамках этих двух соглашений с 2014 года правительство США выделило более 200 млн долларов на поддержку приоритетных секторов развития Украины. В частности, в рамках Соглашения о содействии прозрачным процессам управления при широком участии общин правительство США выделило более 62 млн долларов.

      Эти средства были направлены на реализацию проектов по следующим направлениям: улучшение законодательной среды в соответствии с европейскими стандартами, в частности антикоррупционного и избирательного законодательства, рост подотчетности правительству Украины и соблюдение норм верховенства права,
      – сообщили в пресс-службе.

      В рамках Соглашения об устойчивом экономическом развитии на широкой общественной основе, правительство США выделило более 139 млн долларов для реализации таких проектов:

      1. Повышение доступности инвестиций для нужд среднего класса.
      2. Укрепление потенциала частного сектора экономики.
      3. Повышение уровня энергетической безопасности Украины.
      4. Увеличение объемов сельскохозяйственного производства на основе реформ.

      "Продление действия этих соглашений позволит определить новые направления помощи до 2025 года, в частности: развитие кибернетической безопасности, антикоррупционной деятельности, реформирования финансового сектора, развитие конкурентной экономики, борьба с торговлей людьми, развитие и усиление демократии в Украине", – добавили в пресс-службе .

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      К тому же Конгресс США сейчас рассматривает бюджетные проекты на 2020 год, где предусматривают увеличение поддержки Украины в оборонной сфере до более 700 млн долларов.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Новости политики Верховная Рада Новости США
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