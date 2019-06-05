Договоренности с США: какие сделки продолжила Украина
Правительство Украины 5 июня приняло решение о продлении действия двух соглашений между Украиной и США до 2025 года.
Эти соглашения являются важным инструментом для оказания юридической, технической и финансовой помощи Украине со стороны США. Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономического развития и торговли Украины на сайте "Правительственный портал".
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В рамках этих двух соглашений с 2014 года правительство США выделило более 200 млн долларов на поддержку приоритетных секторов развития Украины. В частности, в рамках Соглашения о содействии прозрачным процессам управления при широком участии общин правительство США выделило более 62 млн долларов.
Эти средства были направлены на реализацию проектов по следующим направлениям: улучшение законодательной среды в соответствии с европейскими стандартами, в частности антикоррупционного и избирательного законодательства, рост подотчетности правительству Украины и соблюдение норм верховенства права,
– сообщили в пресс-службе.
В рамках Соглашения об устойчивом экономическом развитии на широкой общественной основе, правительство США выделило более 139 млн долларов для реализации таких проектов:
- Повышение доступности инвестиций для нужд среднего класса.
- Укрепление потенциала частного сектора экономики.
- Повышение уровня энергетической безопасности Украины.
- Увеличение объемов сельскохозяйственного производства на основе реформ.
"Продление действия этих соглашений позволит определить новые направления помощи до 2025 года, в частности: развитие кибернетической безопасности, антикоррупционной деятельности, реформирования финансового сектора, развитие конкурентной экономики, борьба с торговлей людьми, развитие и усиление демократии в Украине", – добавили в пресс-службе .
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К тому же Конгресс США сейчас рассматривает бюджетные проекты на 2020 год, где предусматривают увеличение поддержки Украины в оборонной сфере до более 700 млн долларов.