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      Домовленості зі США: які угоди продовжила Україна

      51 Читать новость на русском
      Співпраця України та США
      Співпраця України та США / day.kyiv.ua

      Уряд України 5 червня ухвалив рішення про продовження дії двох угод між Україною та США до 2025 року.

      Ці угоди є важливим інструментом для надання юридичної, технічної та фінансової допомоги Україні з боку США. Про це повідомила прес-служба Міністерства економічного розвитку і торгівлі України на сайті "Урядовий портал".

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      В рамках цих двох угод з 2014 року уряд США виділив понад 200 млн доларів на підтримку пріоритетних секторів розвитку України. Зокрема, в межах Угоди про сприяння прозорим процесам врядування за широкої участі громад уряд США виділив понад 62 млн доларів.

      Ці кошти були спрямовані на реалізацію проектів за такими напрямками: покращення законодавчого середовища у відповідно до європейських стандартів, зокрема антикорупційного та виборчого законодавства, зростання підзвітності уряду України та дотримання норм верховенства права,
      – повідомили прес-службі.

      В межах Угоди щодо стійкого економічного розвитку на широкій суспільній основі, уряд США виділив понад 139 млн доларів для реалізації таких проектів:

      1. Підвищення доступності інвестицій для потреб середнього класу.
      2. Зміцнення потенціалу приватного сектора економіки.
      3. Підвищення рівня енергетичної безпеки України.
      4. Збільшення обсягів сільськогосподарського виробництва на основі реформ.

      "Продовження дії цих угод дозволить визначити нові напрямки допомоги до 2025 року, зокрема: розвиток кібернетичної безпеки, антикорупційної діяльності, реформування фінансового сектора, розвиток конкурентної економіки, боротьба з торгівлею людьми, розвиток та посилення демократії в Україні", – додали у прес-службі.

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      До того ж Конгрес США зараз розглядає бюджетні проекти на 2020 рік, де передбачають збільшення підтримки України в оборонній сфері до понад 700 млн доларів.

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      Теги: Новини України Новини політики Новини США Верховна Рада
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