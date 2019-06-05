Домовленості зі США: які угоди продовжила Україна
Уряд України 5 червня ухвалив рішення про продовження дії двох угод між Україною та США до 2025 року.
Ці угоди є важливим інструментом для надання юридичної, технічної та фінансової допомоги Україні з боку США. Про це повідомила прес-служба Міністерства економічного розвитку і торгівлі України на сайті "Урядовий портал".
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В рамках цих двох угод з 2014 року уряд США виділив понад 200 млн доларів на підтримку пріоритетних секторів розвитку України. Зокрема, в межах Угоди про сприяння прозорим процесам врядування за широкої участі громад уряд США виділив понад 62 млн доларів.
Ці кошти були спрямовані на реалізацію проектів за такими напрямками: покращення законодавчого середовища у відповідно до європейських стандартів, зокрема антикорупційного та виборчого законодавства, зростання підзвітності уряду України та дотримання норм верховенства права,
– повідомили прес-службі.
В межах Угоди щодо стійкого економічного розвитку на широкій суспільній основі, уряд США виділив понад 139 млн доларів для реалізації таких проектів:
- Підвищення доступності інвестицій для потреб середнього класу.
- Зміцнення потенціалу приватного сектора економіки.
- Підвищення рівня енергетичної безпеки України.
- Збільшення обсягів сільськогосподарського виробництва на основі реформ.
"Продовження дії цих угод дозволить визначити нові напрямки допомоги до 2025 року, зокрема: розвиток кібернетичної безпеки, антикорупційної діяльності, реформування фінансового сектора, розвиток конкурентної економіки, боротьба з торгівлею людьми, розвиток та посилення демократії в Україні", – додали у прес-службі.
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До того ж Конгрес США зараз розглядає бюджетні проекти на 2020 рік, де передбачають збільшення підтримки України в оборонній сфері до понад 700 млн доларів.