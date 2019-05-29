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      Позиция США относительно пленных украинских моряков в России: заявление Волкера

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      Курт Волкер
      Курт Волкер / nv.ua

      Специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер считает, что Россия должна выполнить решение Международного трибунала по морскому праву в деле захваченных Россией украинских моряков.

      Во время телефонного брифинга в Брюсселе Курт Волкер сказал, что действия России незаконны, суд это признал и США призывают Россию немедленно отпустить задержанных украинских моряков. Об этом сообщило издание "Радио Свобода".

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      "Мы полностью поддерживаем решение суда. Нет никаких юридических оснований для того, чтобы Россия продолжала удерживать этих моряков. На них противозаконно напали в нейтральных водах, их незаконно доставили в Россию. Они должны рассматриваться как члены вооруженных сил иностранного правительства. Причин удерживать их в России нету. И мы призываем к их немедленному освобождению", – заявил Волкер.

      Курт Волкер
      Курт Волкер

      Он отметил, что таково решение суда. Но также Волкер знает то, что Россия заявила, что не намерена этого делать.

      "Это очень плохо для этих людей и для их семей. Мы очень надеемся, что Россия изменит свое отношение к этому. Вместе с тем, не существует силы, которая могла бы заставить Россию выполнить это решение суда и соблюдать закон", – пояснил специальный представитель государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер.

      О чем говорится в решении трибунала ООН?

      25 мая Международный трибунал ООН постановил, что Россия должна освободить 24 пленных украинских моряков и вернуть 3 корабля, захваченные в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года. В решении отмечается, что дальнейшее удержание украинских моряков вызывает беспокойство в "гуманитарном контексте", поэтому существует реальная угроза нанесения непоправимого вреда правам Украине.

      Посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что если Россия не выполнит решение Международного трибунала ООН об освобождении украинских пленных моряков и кораблей, Украина будет требовать введения "гамбургских санкций" против страны-агрессора.

      Как украинские моряки попали в плен?
      25 ноября 2018 года российские пограничники протаранили буксир украинских военных в Азовском море, когда те планово направлялись в порт Мариуполя. Впоследствии россияне обстреляли украинские корабли и ранили 3 моряков. После этого российские пограничники захватили 2 украинских катера "Никополь" и "Бердянск", а также – буксир "Яны Капу".

      Россияне взяли в плен всех 24 украинских моряков-членов экипажа захваченных судов. Моряков отправили в московские СИЗО и удерживают там под стражей, постоянно продлевая им сроки арестов. Украинцы объявили себя военнопленными.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Новости политики Украина – Россия Новости России Новости США Украинские моряки в плену Украинцы в плену РФ ООН Курт Волкер
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