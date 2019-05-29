Позиция США относительно пленных украинских моряков в России: заявление Волкера

Специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер считает, что Россия должна выполнить решение Международного трибунала по морскому праву в деле захваченных Россией украинских моряков.

Во время телефонного брифинга в Брюсселе Курт Волкер сказал, что действия России незаконны, суд это признал и США призывают Россию немедленно отпустить задержанных украинских моряков. Об этом сообщило издание "Радио Свобода".

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"Мы полностью поддерживаем решение суда. Нет никаких юридических оснований для того, чтобы Россия продолжала удерживать этих моряков. На них противозаконно напали в нейтральных водах, их незаконно доставили в Россию. Они должны рассматриваться как члены вооруженных сил иностранного правительства. Причин удерживать их в России нету. И мы призываем к их немедленному освобождению", – заявил Волкер.



Курт Волкер

Он отметил, что таково решение суда. Но также Волкер знает то, что Россия заявила, что не намерена этого делать.

"Это очень плохо для этих людей и для их семей. Мы очень надеемся, что Россия изменит свое отношение к этому. Вместе с тем, не существует силы, которая могла бы заставить Россию выполнить это решение суда и соблюдать закон", – пояснил специальный представитель государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер.

О чем говорится в решении трибунала ООН?

25 мая Международный трибунал ООН постановил, что Россия должна освободить 24 пленных украинских моряков и вернуть 3 корабля, захваченные в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года. В решении отмечается, что дальнейшее удержание украинских моряков вызывает беспокойство в "гуманитарном контексте", поэтому существует реальная угроза нанесения непоправимого вреда правам Украине.

Посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что если Россия не выполнит решение Международного трибунала ООН об освобождении украинских пленных моряков и кораблей, Украина будет требовать введения "гамбургских санкций" против страны-агрессора.

Как украинские моряки попали в плен?

25 ноября 2018 года российские пограничники протаранили буксир украинских военных в Азовском море, когда те планово направлялись в порт Мариуполя. Впоследствии россияне обстреляли украинские корабли и ранили 3 моряков. После этого российские пограничники захватили 2 украинских катера "Никополь" и "Бердянск", а также – буксир "Яны Капу".



Россияне взяли в плен всех 24 украинских моряков-членов экипажа захваченных судов. Моряков отправили в московские СИЗО и удерживают там под стражей, постоянно продлевая им сроки арестов. Украинцы объявили себя военнопленными.