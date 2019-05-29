Позиція США щодо полонених українських моряків у Росії: заява Волкера

Спеціальний представник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер вважає, що Росія повинна виконати рішення Міжнародного трибуналу із морського права у справі захоплених Росією українських моряків.

Під час телефонного брифінгу в Брюсселі Курт Волкер сказав, що дії Росії є незаконними, суд це визнав і США закликають Росію негайно відпустити затриманих українських моряків. Про це повідомило видання "Радіо Свобода".

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"Ми повністю підтримуємо рішення суду. Немає жодних юридичних підстав для того, щоб Росія продовжувала утримувати цих моряків. На них протизаконно напали у нейтральних водах, їх незаконно доправили до Росії. Вони повинні розглядатися як члени збройних сил закордонного уряду. Причин утримувати їх у Росії нема. І ми закликаємо до їхнього негайного звільнення", – заявив Волкер.



Курт Волкер

Він наголосив, що таким є рішення суду. Але також Волкер свідомий того, що Росія заявила, що не має наміру цього робити.

"Це дуже погано для цих людей і для їхніх родин. Ми дуже сподіваємося, що Росія змінить своє ставлення до цього. Разом з тим, не існує сили, яка б могла примусити Росію виконати це рішення суду і дотримуватися закону", – пояснив спеціальний представник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер.

Про що йдеться у рішенні трибуналу ООН?

25 травня Міжнародний трибунал ООН ухвалив, що Росія повинна звільнити 24 полонених українських моряків та повернути 3 кораблі, захоплені в районі Керченської протоки в листопаді 2018 року. У рішенні наголошується, що подальше утримання українських моряків викликає занепокоєння у "гуманітарному контексті", тому існує реальна загроза завданню непоправної шкоди правам України.

Посол України в Німеччині Андрій Мельник заявив, що якщо Росія не виконає рішення Міжнародного трибуналу ООН про звільнення українських полонених моряків та кораблів, Україна вимагатиме введення "гамбурзьких санкцій" проти країни-агресора.

Як українські моряки потрапили в російський полон?25 листопада 2018 року російські прикордонники протаранили буксир українських військових в Азовському морі, коли ті планово прямували до порту Маріуполя. Згодом росіяни обстріляли українські кораблі та поранили 3 моряків. Після цього російські прикордонники захопили 2 українські катери "Нікополь" і "Бердянськ", а також – буксир "Яни Капу".



Росіяни взяли в полон усіх 24 українських моряків-членів екіпажу захоплених суден. Моряків відправили до московських СІЗО та утримують там під вартою, постійно продовжуючи їм терміни арештів. Українці оголосили себе військовополоненими.