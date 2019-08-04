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      Авіація ЗСУ провела військові навчання над Чорним морем: фото і відео

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      Військові навчання морської авіації ЗСУ
      Військові навчання морської авіації ЗСУ / Armyinform.com.ua

      Морська авіація ЗСУ провела тижневі льотно-тактичні навчання над чорним морем, під час яких відпрацювала різні сценарії застосування підрозділів морської авіабригади під час забезпечення дій військ ВМС.

      Для військових навчань використали вертольоти Мі-14 та Ка-27, а також літаки Ан-26, повідомляє Armyinform.

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      Перше завдання виконали підрозділи батальйону зв’язку та радіотехнічного забезпечення. Вони вийшли в район розгортання за сигналом "Тривога" та підготували позабазовий аеродром до прийому авіатехніки.

      Тим часом тилові служби розгорнули повноцінний польовий табір з командним пунктом, місцями для їжи та відпочинку.

      Дивіться відео навчань морської авіації ЗСУ:

      Упродовж навчань екіпажі вдосконалили льотну підготовку, відпрацювали елементи пошуку і надання невідкладної допомоги постраждалим та евакуацію.

      На завершення навчань морські авіатори шукали і відстежували підводний човен противника, та завдали бомбового і торпедного ударів по ньому.

      Під час ведення повітряної розвідки екіпаж вертольота Ка-27 виявив місцеперебування ворога і за допомогою орієнтирної морської авіаційної бомби позначив зону для завдання удару. До мису Аджияск висунулась група передових авіаційних навідників, які відпрацювали елементи цілевказування і коригування вогню. Екіпажі протичовнових вертольотів та літака А-26 знищили умовного противника.

      Фото з навчань морської авіації ЗСУ Чорне фото
      Фото з навчань морської авіації ЗСУ / Armyinform.com.ua

      Фото з навчань морської авіації ЗСУ Чорне фото
      Фото з навчань морської авіації ЗСУ / Armyinform.com.ua

      Фото з навчань морської авіації ЗСУ Чорне фото
      Фото з навчань морської авіації ЗСУ / Armyinform.com.ua

      Фото з навчань морської авіації ЗСУ Чорне фото
      Фото з навчань морської авіації ЗСУ / Armyinform.com.ua

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      Теги: Новини України Збройні сили України авіація Зброя
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