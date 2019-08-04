Авіація ЗСУ провела військові навчання над Чорним морем: фото і відео

Морська авіація ЗСУ провела тижневі льотно-тактичні навчання над чорним морем, під час яких відпрацювала різні сценарії застосування підрозділів морської авіабригади під час забезпечення дій військ ВМС.

Для військових навчань використали вертольоти Мі-14 та Ка-27, а також літаки Ан-26, повідомляє Armyinform.

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Перше завдання виконали підрозділи батальйону зв’язку та радіотехнічного забезпечення. Вони вийшли в район розгортання за сигналом "Тривога" та підготували позабазовий аеродром до прийому авіатехніки.

Тим часом тилові служби розгорнули повноцінний польовий табір з командним пунктом, місцями для їжи та відпочинку.

Дивіться відео навчань морської авіації ЗСУ:

Упродовж навчань екіпажі вдосконалили льотну підготовку, відпрацювали елементи пошуку і надання невідкладної допомоги постраждалим та евакуацію.

На завершення навчань морські авіатори шукали і відстежували підводний човен противника, та завдали бомбового і торпедного ударів по ньому.

Під час ведення повітряної розвідки екіпаж вертольота Ка-27 виявив місцеперебування ворога і за допомогою орієнтирної морської авіаційної бомби позначив зону для завдання удару. До мису Аджияск висунулась група передових авіаційних навідників, які відпрацювали елементи цілевказування і коригування вогню. Екіпажі протичовнових вертольотів та літака А-26 знищили умовного противника.



Фото з навчань морської авіації ЗСУ / Armyinform.com.ua



Фото з навчань морської авіації ЗСУ / Armyinform.com.ua



Фото з навчань морської авіації ЗСУ / Armyinform.com.ua



Фото з навчань морської авіації ЗСУ / Armyinform.com.ua