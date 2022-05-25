Из-за недостаточного количества высокоточного ракетного оружия враг ищет другие способы, чтобы поразить критически важные и военные объекты Украины. Об этом сообщили в Генштабе ВСУ утром 25 мая.

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Враг активизировал применение авиации для поддержания наступления своей наземной группировки,

– говорится в сообщении.

Ситуация на направлениях

На Волынском и Полесском направлениях около 7 батальонов белорусских войск продолжают охранять границу с Украиной. Угроза ракетных ударов из Белоруссии все еще существует.

На Северском направлении враг продолжает оборудовать опорные пункты на территории Брянской области. Оккупанты продолжали артиллерийские и минометные обстрелы позиций ВСУ и гражданской инфраструктуры в Сумской области с территории России.

В Харьковском направлении основные усилия захватчики сосредоточивают на удержании занятых позиций. Они обстреляли из артиллерии гражданскую инфраструктуру возле Рубежного. Кроме того, враг предпринял очередную попытку наступления в направлении Терновой, но успеха не имел.

В Славянском направлении вражеские подразделения активных действий не проводили. Оккупанты сосредоточили основные усилия на удержании занятых позиций, ведении разведки. В то же время они обстреляли из ствольной и реактивной артиллерии, минометов и танков районы населенных пунктов Святогорск и Довгенькое. Также враг нанес авиационный удар по Байраку. Русские безрезультатно попытались захватить Пасеку.

На Лиманском направлении захватчики активизировали ведение боевых действий. Они обстреливают из авиации и артиллерии Лиман. На Северодонецком направлении русские оккупанты наступают в направлении Северодонецка, бои продолжаются.

На Бахмутском направлении враг наступал в районе Камышувахи, Яковлевки и Троицкого, успеха не понес, только потерь. На Авдеевском направлении россияне не прекращают минометные и артиллерийские обстрелы позиций сил обороны и гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Авдеевка, Пески, Марьинка, Орехов и Новоселка. Враг гатив из авиации в районах Каменки, Авдеевки и Новомихайловки.

На Южнобужском направлении активные вражеские действия не зафиксированы. Оккупанты производили обстрелы позиций ВСУ.

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