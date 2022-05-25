Через недостатню кількість високоточної ракетної зброї ворог шукає інших способів, щоб уразити критично важливі та військові об'єкти України. Про це повідомили в Генштабі ЗСУ зранку 25 травня.

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Ворог активізував застосування авіації для підтримання наступу свого наземного угруповання,

– мовиться в повідомленні.

Ситуація на напрямках

На Волинському та Поліському напрямках близько 7 батальйонів білоруських військ продовжують охороняти кордон з Україною. Загроза ракетних ударів з Білорусі все ще існує.

На Сіверському напрямку ворог продовжує обладнувати опорні пункти на території Брянської області. Окупанти продовжували артилерійські та мінометні обстріли позицій ЗСУ та цивільної інфраструктури у Сумській області з території Росії.

На Харківському напрямку основні зусилля загарбники зосереджують на утриманні зайнятих позицій. Вони обстріляли з артилерії цивільну інфраструктуру біля Рубіжного. Крім того, ворог здійснив чергову спробу наступу в напрямку Тернової, але успіху не мав.

На Слов'янському напрямку ворожі підрозділи активних дій не проводили. Окупанти зосередили основні зусилля на утриманні зайнятих позицій, веденні розвідки. Водночас вони обстріляли зі ствольної та реактивної артилерії, мінометів і танків район населених пунктів Святогірськ та Довгеньке. Також ворог завдав авіаційного удару по Байраку. Росіяни безрезультатно спробували захопити Пасіку.

На Лиманському напрямку загарбники активізували ведення бойових дій. Вони обстрілюють з авіації та артилерії Лиман. На Сєвєродонецькому напрямку російські окупанти наступають в напрямку Сєвєродонецька, бої тривають.

На Бахмутському напрямку ворог наступав у районі Комишувахи, Яковлівки і Троїцького, успіху не зазнав, лише – втрат. На Авдіївському напрямку росіяни не припиняють мінометні та артилерійські обстріли позицій Сил оборони і цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Авдіївка, Піски, Мар'їнка, Оріхів та Новосілка. Ворог гатив з авіації в районах Кам'янки, Авдіївки і Новомихайлівки.

На Південнобузькому напрямку активних ворожих дій не зафіксовано. Окупанти здійснювали обстріли позицій ЗСУ.

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