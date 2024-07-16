Об этом 24 Каналу рассказал авиаэксперт, заместитель директора компании по производству средств РЭБ Анатолий Храпчинский, заметив, что есть много вопросов по видео с запуском ФАБ-3000. Если оккупанты действительно будут подвешивать их на истребители-бомбардировщики Су-34 отдельно от модуля УМПК, то это, вероятно, позволит зафиксировать запуск бомб уже в воздухе.

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Как бороться против ФАБов

Как отметил Храпчинский, вполне вероятно, что оккупанты опубликовали видео испытательного пуска. И дальше нужно следить, как именно они будут использовать эти бомбы.

Важно, что на самолете с такой авиабомбой будет сложнее маневрировать. Он станет отличной мишенью для нашей противовоздушной обороны.

Не стоит забывать, что у российских пилотов есть "упражнение", которое они выполняют, если обнаружили для себя угрозу. Они сбрасывают эти авиабомбы и убегают из потенциального места поражения. Поэтому, думаю, что в дальнейшем мы еще увидим видео падения ФАБов непосредственно на голову россиян,

– сказал Храпчинский.

Сейчас наше государство может бороться против ФАБов и КАБов только уничтожая самолеты, которые запускают эти авиабомбы. Большинство носителей страна-агрессор размещает на аэродромах, расположенных за 300 – 500 километров от Украины. Поэтому нужно и в дальнейшем развивать собственные беспилотники, которые смогут бить по таким целям.