Видео запуска и удара опубликовало российское минобороны. По словам оккупантов, ФАБ-3000 запустили с истребителя Су-34, передает 24 Канал.

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Оккупанты показали запуск мощной авиабомбы

Российское минобороны опубликовало видео, как мощную ФАБ-3000 устанавливали на истребитель-бомбардировщик Су-34. Как отметили сами оккупанты авиабомба ФАБ-3000 была с универсальным модулем планирования и коррекции. После запуска она еще некоторое время была в свободном полете, а затем – упала в жилой застройке.

Оккупанты не указывали, на каком направлении нанесли авиаудара, однако на кадрах видно плотную жилую застройку. Вражеская авиабомба попадает в одно из зданий рядом с частными домами, а после – раздается мощный взрыв. Циничный удар по гражданской инфраструктуре – очередное военное преступление, кадры которого публикуют сами преступники.

Оккупанты показали, как наносили авиаудар ФАБ-3000: смотрите видео

Стоит заметить, что впервые оккупанты нанесли авиаудар бомбой ФАБ-3000 20 июня 2024 года. Российские захватчики сбросили сверхмощный боеприпас на Липцы Харьковской области.

Ранее оккупанты не могли атаковать таким типом фугасных авиабомб, ведь они очень тяжелые. Кроме того, запускать их нужно на большой высоте, а соответствующих самолетов нет. Поэтому оккупанты адаптировали собственные истребители, чтобы атаковать территорию Украины.