Спасатели установили местоположение 2 черных ящиков самолета Boeing, который 9 января потерпел крушение в Индонезии. Их надеются достать в ближайшее время.

Нашли ящики разбившегося самолёта в Индонезии Поисково-спасательная бригада 10 января обнаружила, где находятся черные ящики Boeing, который накануне разбился в Индонезии, сообщает AFP. Узнайте больше Пассажирский самолет Boeing 737-500 упал в море: найдены обломки и тела людей Глава Национального комитета безопасности на транспорте Индонезии Соерджанто Таджахоно сообщил, что местоположение 2 черных ящиков удалось успешно идентифицировать. Военный начальник Хади Тяхянто надеется, что ящики можно будет поднять оттуда в ближайшее время. Что этому предшествовало Утром 10 января местные власти сообщили, что удалось поймать сигналы, которые, возможно, поступают от черного ящика самолета.

Туда сразу направили дайверов. Погода и видимость под водой пока благоприятные для поисковых работ. Важно! Вблизи места аварии пассажирского самолета Boeing 737-524 в Индонезии спасатели нашли обломки самолета, а также фрагменты человеческих тел и одежды. Катастрофа Boeing в Индонезии: коротко Пассажирский самолет Boeing 737-500 компании Sriwijaya Air исчез с радаров 9 января 2021 года.

Случилось это через 4 минуты после вылета из аэропорта Джакарты.

Впоследствии стало известно, что самолет упал в Яванском море. Местные рыбаки слышали взрыв и нашли обломки лайнера.

На борту находились 62 человека, выжить не удалось никому. Все пассажиры и экипаж были гражданами Индонезии.